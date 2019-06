Foto: Bildbyrån

Malmö FF sålde Mattias Svanberg till Bologna förra sommaren för omkring 50 miljoner kronor. Efter succén i höstas togs mittfältaren ut i a-landslaget, men en tyngre vår har gjort att han inte längre är med i Janne Anderssons lag.

– Jag vet att jag inte har spelat tillräckligt mycket för att vara helt aktuell, säger Svanberg till Sydsvenskan.

I kväll spelar det svenska U21-landslaget träningsmatch hemma mot Norge. Mattias Svanberg är en nyckelspelare i det nya, unga U21-gänget där spelarna födda 1998 nu är den äldsta kullen.

Den år yngre Svanberg lämnade Malmö FF för Bologna förra sommaren, en affär som kostade Serie A-klubben omkring 50 miljoner kronor. Mittfältaren gjorde succé under hösten och kom med i a-landslaget, men under våren har det gått tyngre och han var varken med i Janne Anderssons trupp i mars eller i den aktuella EM-kvaltruppen som spelar mot Malta under fredagen och mot Spanien nästa vecka. 20-åringen förstår varför han inte finns med.

– Jag känner att jag kan komma med, men samtidigt vet jag att jag inte har spelat tillräckligt mycket för att vara helt aktuell. Det är inte jag som tar det beslutet, men jag strävar efter att nå dit, säger Svanberg till Sydsvenskan och summerar debutsäsongen i Serie A som slutade på 23 matcher (varav 13 från start).

– I helhet var det en bra säsong. Det går upp och ner i fotbollen. Första halvåret gick det bra för mig, men sämre för laget. Vi fick ny tränare och jag fick mindre speltid medan vi gick bättre som lag. Jag gladdes med laget samtidigt som jag ville spela.

Tränarrockaden som Svanberg syftar på var när Filippo Inzaghi fick sparken i vintras och ersattes av en annan tidigare världsstjärna: Sinisa Mihajlovic.

– Mihajlovic är lite tuffare och har lite mer rutin. Som personer och tränare är båda väldigt bra, det är inte så stor skillnad. Men vi spelar mycket mer offensiv och aggressiv fotboll nu. Vi vågar stå högt i banan. Det har gjort oss framgångsrika.