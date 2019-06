Linus Tornblad kan lämna Örgryte IS efter ett halvår. 25-åringen plockades in av klubben i februari men ser nu ut att lämna efter en kortvarig sejour. Tornblad har haft det svårt att slå sig in i startelvan och letar nu efter en ny klubbadress.

– Jag hoppades på en fortsättning, säger han till Göteborgs-Posten.

Linus Tornblad har haft en tuff och kortvarig sejour i Örgryte. Göteborgsklubben har startat säsongen godkänt. Efter elva spelade matcher har de tagit 15 poäng. Laget kommer senast från en stabil hemmaseger (2-0) mot Syrianska där Tornblad endast spelade tio minuter.

Mittfältaren har haft det väldigt svårt att ta plats i elvan och har på de elva inledande omgångarna endast startat två matcher. Spelarens kontrakt löper ut i juni och klubben har inte hört av sig gällande någon ny förhandling. Tornblad ser nu över sina alternativ och hoppas kunna hitta något som passar.

– De har inte snackat med mig om det. Vi har en stor trupp och många bra spelare på min position. Jag hoppades på en fortsättning, men jag har börjat kolla lite på andra alternativ nu. Vi går på semester den 25 juni och tills dess vill jag gärna ha någonting klart. Jag vill inte missa en massa träningstid under sommaren, säger 25-åringen till Göteborgs-Posten.

