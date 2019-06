Förre MFF-stjärnan Anton Tinnerholm hade en lysande dag på jobbet. Inatt besegrade hans New Tork City motståndarna Cincinnati med hela 5-2. Svensken var i högsta grad involverad i segern med två assist.

Efter en trög period så har New York City börjat klättra i tabellen. 5-2 mot bottenlaget Cincinnati var lagets femte seger på de åtta senaste matcherna.

Ytterbacken Anton Tinnerholm hade en väldigt bra dag på arbetet när han låg bakom både Hebers 2-0 och Ismael Tejouris 3-0. Tinnerholm har gjort tre assist totalt på sina 14 spelade matcher. New York City ligger sexa i MLS Eastern Conference, fyra poäng bakom Philadelphia Union i topp.

Se Tinnerholms assist och intervju efter matchen nedan.



https://twitter.com/NYCFC/status/1136776842856345600

What a beauty from the Boys in Blue ⚽️😍 #NYCFC@isitj29's fourth goal of the season 🔥 #ForTheCity pic.twitter.com/RdZzbOAnyM

— New York City FC (@NYCFC) June 6, 2019