I fjol höll Varbergs Bois sig kvar i superettan med nöd och näppe. Dessutom var elitlicensen i rejäl fara. I år är tongångarna helt motsatta. I går slog man Gais trots två (!) man mindre på planen och leder serien med nio poäng ned till kvalplats. Vad är det som händer i Varberg och är man redo för allsvenskan?

– Vi har 12 000-13 000 i snittlön. Det strider mot konstens alla regler så det är ju ett unikum det som händer i år, säger ordföranden Lars Karlsson.

Varbergs Bois var på ruinens brant så sent som för ett år sedan.

Det saknades drygt fyra miljoner för att klara ett plusresultat och därmed inte riskera elitlicensen.

”Varbergs BoIS FC måste till den 31 augusti 2018 få in ett ekonomiskt tillskott på 2 500 000 SEK för att klara av en ansträngd likviditet samt kontrollbalansräkning. Utöver det måste även föreningen få in ett ytterligare ekonomiskt tillskott på 1 300 000 SEK per den 31 december 2018 för att bli av med ”ryggsäcken” och därmed bli skuldfri inför 2019”, skrev man i ett pressmeddelande.

Uppdraget lyckades och Varberg kunde andes ut. Dessutom ”överlevde” laget ett kval för att hålla sig kvar i superettan där man med minsta möjliga marginal besegrade Oskarshamn i ett dubbelmöte.

Det var av förklarliga skäl ingen storsatsning inför 2019 utan tränaren Joakim Persson fick än en gång hushålla en stram budget och rikta in sig på att rekrytera från lägre divisioner. Och succén har varit lika oväntad som total. Efter elva omgångar, alltså över en tredjedel spelad av serien, så leder Varberg på 29 poäng, fem före tvåan Mjällby och nio före Norrby på kvalplatsen.

I söndags slog man Gais på hemmaplan med 2-1. Det avgörande målet kom när Varberg hade två man utvisade. Lars Karlsson har varit ordförande i klubben två svängar. 2004-2009 och återigen från 2017 och framåt.

– Det ska ju inte gå, säger Karlsson till FotbollDirekt.se om segern mot Gais. Hade det varit förra året så hade vi naturligtvis förlorat. Men det är ju så med medgångslag, det är inte bara en klyscha.

Den galna succén var inget som Karlsson kunde förutspå.

– Vi hade inte kunnat drömma om att det skulle se ut så här efter elva omgångar. Det fanns inte på kartan, även om vi inte tyckte att vi var så dåliga som medierna tippade oss inför säsongen. Men sen har ju Jocke Persson (klubbens tränare och ”fotbollsansvarige”) säkert hela tiden haft en annan tanke. Jag tror att han känt att laget kan vara med i toppen även om det inte varit uttalat.

Karlsson berättar att Varberg hade budgeterat med en tiondeplats den här säsongen. Och att den första målsättningen var att ta 36 poäng – vilket normalt räcker för nytt kontrakt. Nu är man snart där och har satt sig i en position där allsvenskt spel inte är en omöjlighet. Men allsvenskan är inget han egentligen vill prata värst mycket om.

– Inom föreningen pratar vi inte om allsvenskan just nu. Det får andra prata om. Vi har varit med ganska länge nu och vet hur snabbt det kan vända med skador och avstängningar. Det är för tidigt.

För ett år sedan höll ni på att gå under ekonomiskt. Hur ser du tillbaka på det senaste årets insatser, hur nära var det att allt gick åt skogen?

– Resan påbörjades dagen efter årsmötet då jag satte igång två arbetsgrupper, en ekonomigrupp och en kontrollbalansgrupp, för att grotta ner oss i hur illa det egentligen var med ekonomin. Då kunde vi se att det saknades 3,8 miljoner. 2,5 av dessa behövde vi till kontrollbalansräkningen den 31 augusti och resten innan årets slut. Det var bara att ta tag i krisen och lägga korten på bordet inför media och sponsorer.

– Det är klart att det var en tuff resa. Vi hade täta kontakter med näringsliv, med bank och kommun som alla hjälpte oss. I början på juli hade vi fått in alla pengar vi behövde och vid årsskiftet kunde vi redovisa över 300 000 i eget kapital. Det är ju inga stora marginaler.

Var du orolig över att ni inte skulle fixa det?

– Det var oroligt hela vägen in till början av juli. Hade vi inte fått in pengarna så hade vi inte haft råd att betala skatter och löner. Jag hade satt den 12 juli som deadline för att få in pengarna innan vi hade behövt sätta föreningen i konkurs. Det för att våra spelare skulle kunna få den statliga lönegarantin. Så illa var det. Under den perioden sov man inte gott. Mitt sätt att se på det är att en förening oavsett nivå ska ha en ekonomi i balans, annars är det ingen mening att hålla på.

Jag gissar att ni inte har några jättelöner i laget?

– Snittlönen ligger på ungefär 12 000-13 000 kronor. Då ska man ha klart för sig att det är emot konstens alla regler. Det är ett unikum det som händer i år. Det går egentligen inte att hålla på att spela på den här nivån på dessa nivåer. Men Jocke Persson och spelarna har gjort det fantastiskt. Jocke har hittat spelare i division 1 och ännu lägre som gått in och färgat på den här nivån. Det är fullständigt strålande för det ska man inte kunna göra och vara i toppen av serien. Jocke har sagt att vi har en bra budget, för division 1-spel…

– Vi kan inte spela på den här nivån i framtiden på de här nivåerna så det här ser jag som en parentes. Kollar man analyser på superettan så är det ofta så att lönenivåerna följer resultaten. Det här går ju stick i stäv. Det är helt ologiskt ska man veta, men alla parametrar har fallit på plats och det är ju bara att lyfta på hatten åt killarna med Persson i spetsen. Här slår motivation verkligen klass.

En skyttekung i Astrit Seljmani (nio mål), som värvades från Torns IF inför säsongen, och en stekhet tränare. Men Karlsson befarar ändå ingen spelarflykt i sommarfönstret.

– Nej, jag tror inte det. Man ska så klart aldrig säga aldrig men jag tror på något sätt att de vill vara med på resan och se vart den kan bära. Det måste vara en kittlande känsla. Många har bara ettårskontrakt och det är väl bättre att vänta att se vad som händer efter säsongen.

Även om Varberg – som snittar runt 2000 åskådare – inte vill prata om allsvenskan så medger Karlsson att styrelsen snart måste börja räkna på vad det skulle innebära, båda ekonomiskt och organisatoriskt.

– Klart att vi inte är naiva. Vi måste börja prata om det. Vi hade en plan A och en plan B förra året och då var plan B att vi skulle åka ur superettan. I år får den väl vara att gå upp i allsvenskan. Men den behöver vi inte titta på förrän till hösten. Det är så långt kvar så vi spelar klart vårsäsongen och tar det därifrån. Det är vårt tidsperspektiv.

Är ni redo för allsvenskan rent organisatoriskt?

– Vi är så långt ifrån vi kan komma. Nej, inte organisatoriskt, vi är väldigt långt ifrån det. Vi är hästlängder ifrån. Det är vi medvetna om att det krävs väldigt mycket resurser om det skulle hända.

Hur ser det ut med ekonomin, är faran över nu?

– Vi har kontroll på vår ekonomi. Jag sover gott om nätterna nu.