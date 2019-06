Alexander Isak har gjort succé i Holland. 13 mål som utlånad från Borussia Dortmund till Willem II under våren. Men nu uppges Dortmund ändå ha bestämt sig: Isak ska lämna i sommar. Alexander Isak har varit långt från speltid i Borussia

27 maj

Per Karlsson blev under måndagen uttagen i svenska landslagstruppen. 33-åringen, som representerat AIK hela sitt liv, ska snart resa till Madrid för match mot Spanien på Santiago Bernabéu. - Chockerande. Svårt att ta in. Klart det är häftigt