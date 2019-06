Sotirios Papagiannopoulos kan vara på väg att lämna FC Köpenhamn. FotbollDirekt avslöjade tidigare vår att AIK finns med i bilden. Igår sågs han under derbyt på läktarplats i derbyt, samtidigt som det nu står klart att hans höga signing bonus kan bli ett problem.

– Jag kommenterar ingenting och kan bara konstatera att han är FCK:s spelare, säger sportchef Björn Wesström för FotbollDirekt.se.

Mikael Lustig var länge ett namn som först och främst nämndes kring AIK. Återkommande under vintern, liksom hur Björn Wesström bekräftade intresse.

Så kom Malmö FF in kring Celticproffset och så kom det jämte det ut att FCK-försvararen Sotirios Papagiannopoulos är ett annat AIK-alternativ.

Så i går när han AIK derbyslog Hammarby på Friends arena så kom bilder ut på FCK-proffset på läktarplats.

Sportchef Björn Wesström kommenterar nu bilderna på den förre Östersundsstjärnan som där spelade många stora matcher under skrällåret i Europa League. I FCK går det däremot tyngre och Papagiannopoulos ser inte ut att ingå i planerna.

– Han är ju född och uppvuxen med AIK så det klart att han känner någonting för AIK. Jag menar att det är inte så konstigt att han ser våra matcher, kommenterar Björn Wesström för FotbollDirekt.se.

Men enligt flera olika säkra källor till FotbollDirekt.se så är danskarna beredda att släppa mittbacken.

En tung detalj emellertid att lösa är den stora signing bonus han fick.

Köpenhamn tog honom billigt för cirka 3 000 000 från Östersund men betalade ut en desto större bonus, enligt uppgifter till FotbollDirekt.se, en bit över 8 000 000. Denna summa i ett kontrakt fram till 2022. Där har än så länge parterna inte hittat en lösning.

Sotirios Papagiannopoulos har själv under våren konstaterat i media, bland annat för FD, hur han inte känner att han kan gå en säsong till som icke ordinarie.

– Jag vet att det finns lite intresse från allsvenska klubbar. Allsvenskan? Jag är öppen för det och ser det inte som ett misslyckande om jag skulle vända tillbaka dit. Jag är öppen för allt. Det viktigaste för mig är att spela fotboll. Jag saknar känslan att kliva ut och känna den där pressen och nervositeten inför matchen. Sen vill man ju uppleva Europaspel också.

Papagiannopoulos har än så länge inte bekräftat AIK:s intresse.