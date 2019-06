Hammarby kommer till Stockholmsderbyt med skadeproblem på försvarsspelarna, där spelare saknas på grund av skador eller precis har återvänt på grund av skador. Men det är inget som AIKs anfallsstjärna Henok Goitom ser som en fördel.

– Jag tror det är en farlig fälla att tänka så. Vi hade också massa skador under hela året och lyckades ändå gå hela vägen. Vi spelare är tillräckligt smarta för att kanske dra någon fördel av det under match men man ska inte tänka på det för mycket för då går vi in med fel mindset. Man ska inte ta lätt på spelare som kommer in i stället och spelar för Bajen, säger Goitom till Aftonbladet.

Hammarbys offensiv har varit av bästa märke den senaste tiden, där Muamer Tankovic, Vidar Kjartansson och Nikola Djurdjic har varit starkt offensivt med Imad Khalili också som ett starkt alternativ. Bakåt har det dock sett sämre ut och skador har gjort att tränaren Stefan Billborn tvingats laborera med manskapet.

Och även inför derbyt lär det inte bli känt förrän när startelvorna släpps hur Hammarby kommer att ställa upp.

– Vi får se vad de ställer upp med. De behöver nog tiden fram till avspark i princip för att sätta ut det garanterade laget. Det gör att vi inte hundra procent kan förutse vad de kommer göra längst bak, säger tränaren Rikard Norling till Aftonbladet.

Henok Gotiom som avgjorde motsvarande derby förra året med ett kanonskott i den andra halvleken, säger att fokuset kommer snarare att ligga på sitt eget lag och att det känts bättre och bättre för varje match som laget spelat.

– Vi har kommit in i ett bra stim och det kändes bra på träningen. Vi är i bra form nu och så var det kanske inte riktigt de första tre omgångarna.