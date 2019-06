KRÖNIKA MED FOTBOLLDIREKTS MAGNUS ÖSTERBERG

Vi ska kasta oss in i ett derby mellan AIK och Hammarby och det lockar såklart.

Båda lagen har kapacitet och ambitioner om att vara med i den yttersta toppen och har väl bägge två skaffat sig skapliga förutsättningar för att nå sitt mål.

AIK är tillbaka till sin ”normala” stabilitet och Hammarby har visat vad de är kapabla till. Det här kommer att bli väldigt intressant.

Det finns risk för att den här texten innehåller en hel del klyschor, men jag tänkte att jag klumpar ihop de så är det gjort.. ”sexpoängsmatch”, ”derbyt är bara värt tre poäng likt andra matcher” och ”derbyn är alltid svåra att tippa”. De får stå okommenterade men ändå som en del av det hela. På något orimligt, rimligt vis.

Jag ser fram emot den här matchen, precis som jag alltid gör när det är allsvensk match. Men derbyn är speciella och kommer alltid att vara det. Det betyder prestige, adrenalin i lite större dos och en skarp linje av ”vinna eller försvinna”.

Det är två lag som vill vinna matchen ”lite mer” än normalt, oavsett vad tränarna säger.

Det bara är så.

***

Hammarby har en del frågetecken i sin trupp, och framför allt i sin backlinje, vilket ju gör det än mer svårt att förutse hur det här ska bli. Nackdelen för Bajen är att det vilar en osäkerhet om den egna startelvan, fördelen är att AIK vet ännu mindre.

Stefan Billborn har fått ytterligare fart på Hammarbys offensiv och de är väl ändå det som ska vara de grönvitas vapen om man ska packa ner tre poäng i väskan när man lämnar Solna för söderort och där finns det inga frågetecken.

***

AIK gjorde inte sig själva eller sina supportrar övertygade om sin storhet i den oavgjorda bortamatchen mot GIF Sundsvall och det är så klart aldrig bra. Å andra sidan har man en chans till revansch som heter duga. Vinner man derbyt lär man inte tänka mer på Oscar Linners släpphänta agerande vid Sundsvalls mål eller den egna bristen på initiativ att faktiskt ”gå för det”.

***

Det finns likheter av muntrare karaktär också, bland annat en spelare i vardera lag som lyser starkare än sina lagkamrater för tillfället:

I AIK är det såklart Tarik Elyounoussi som har visat glimrade form senaste månaden, lämpligt för honom då avtalet löper ut detta år.

Han har varit AIK:s mest lysande stjärna.

I Hammarby är det givetvis Muamer Tankovic jag tänker på.

Bollen klistrad vid fötterna när han utmanar, effektiv med både avslut och framspelningar, ”Tanken” har nog aldrig varit bättre. Lika lämpligt är det för honom då hans avtal löper ut om ett år ungefär.

***

Naturgräset på Friends är en fördel för AIK utan att tveka men egentligen kan vi bortse från det. Det som kommer att avgöra handlar inte om underlaget utan om utförandet.

Vågar AIK lämna initiativet till ett Hammarby som visat sin skicklighet offensivt?

Klarar Hammarby att slå hål på ett ramstarkt, lågt liggande AIK?

Vi vet det när matchen är igång men inte före det. Likt alla utomstående gissar jag bara hur det ska se ut.

Vore jag Rikard Norling skulle jag i alla fall undvika en match där det böljar fram och tillbaka, då tror jag att Hammarby är vassare. Blir det en mer låst match talar mer för AIK.

Stefan Billborns syn på hur Hammarby ska spela sätter sig allt mer och att det finns massor av offensiv kompetens har vi fått se prov på. Hammarby vill ha kontroll och har man det med lite bolltempo kan man luckra upp vilket försvar som helst, blir det låst, ”bolltrampande” och ryckigt spel känns inte Hammarby lika effektiva.

***

Det blir svårt att tippa det här (ja, jag vet…) då det är oklart runt framför allt Hammarbys startelva. I AIK blir det spännande att se hur man formerar sig, då tänker jag främst på forwards och mittfältspositionerna.

Det jag vet är att jag hoppas på en tempostark, händelserik och bra fotbollsmatch där vi får se prov på två potentiella topplags kapacitet när den är som allra bäst. Det brukar sällan bli grymma matcher att titta på men plötsligt händer det. Let it be the case på söndag. Kör vi!