Vilka meriter. Ett av våra mest omskriva namn i modern tid tar över IFK Göteborg. VM-giganten från 1994, Kennet Andersson, är klar och jämte sig får han likaledes tungt meriterade Pontus Farnerud. Patrick Ekwall är inne på att det kan vara det viktigaste beslut som tagits i Blåvitt på många år. I oktober i fjol tvingades Mats Gren avgå från IFK Göteborg. Ett då knäandes IFK fick se ännu en konsekvens av problemen som skakat klubben under så lång tid.

Först handlade det om att Jonas Olsson fick sätta sig på kuskbocken för en av Sveriges mest anrika klubbar innan Kennet Andersson följde, Kennet som nu alltså är klar.

Denna vår som inte liknar någonting av vad någon har kunnat föreställa sig – slutar nu alltså med att man ger den forne VM-hjälten sportchefsjobbet i IFK Göteborg på heltid. Med det så finns nu en hel mängd intressanta ansikten utåt som Poya Asbaghi, Max Markusson, Kennet Andersson, Pontus Farnerud och akademin med nämnde Olsson. Och som det ser ut så är det herrar som snart kommer att få resurser som det var länge sedan någon företrädare i Blåvitt förfogat över, detta med Benjamin Nygren som ser ut att vara nära att säljas till belgiska Genk. Priset har ju alla hört om vid det här laget, mellan 40-50 miljoner.

Patrick Ekwall ser jämte en stark värdeimage i Andersson och Farnerud och hur man nu kan ha kommit åt så väl kunskap som personligheter man kanske inte haft sedan Håkan Milds dagar.

– Det är ju sannerligen två starka fotbollsnamn med väldigt gedigna erfarenheter som spelare på hög nivå. Hade jag varit spelare i IFK Göteborg hade jag känt mig oerhört trygg med valet eftersom Kennet och Pontus är ”deras” män. Dessutom med en väldigt lugn och ödmjuk framtoning. Det tror jag är vad Blåvitt behöver, säger Ekwall på lördagen när han kommenterar gårdagens stora allsvenska nyhet.

– Sen har de inga stora erfarenheter på ledarnivå och där återstår det helt enkelt att se om de har vad som krävs. Sportchefsjobbet i IFK Göteborg är tufft och ALLA kommer att ställa höga krav så snart smekmånaden har lagt sig. Även om jag utgår från att klubben valt den här lösningen på lång sikt, så är en sportchef mitt i elden här och nu. Varje dag.

Lösningen är lite unik.

Vid tidigare tillfällen har man sett duos på tränarposter, men inte på sportchefspositionen. Din spontana känsla?

– Sett till kravbilden och att de är relativt gröna som ”chefer” så tror jag att det är en bra lösning. Det är inte riktigt som att ta in Jesper Jansson, med bred erfarenhet från tidigare klubbar på posten. Eller att smygetablera Daniel Andersson efter hans tid som sportchef som tränare i Malmö FF.

– Jag tror inte att Kennet ville ha hela sportchefstjänsten i sitt knä med allt vad det innebär och jag tror att han noga valt sitt komplement. Det låter åtminstone som att det är en lösning som alla vill ha och då blir inte sportchefsposten lika betungade för en person.

Din bild av Kennet Andersson?

– Att han har ett lugn och är väldigt eftertänksam med stark personlig integritet. Han kommer inte bjuda göteborgstidningarna på rubrik-citat varje vecka eftersom han snarare är en försiktig general än en verbal krutdurk. Han har under provtiden varit väldigt noga med att poängtera hur han inte riktigt hade tänkt sig det här jobbet från början, att han bara ville hjälpa till. Sannolikt för att det inte skulle se ut som att han ville få bort Mats Gren i akt och mening att ta hans jobb. Nästan i överdrivet uttalat. För att hålla ”sensationer” på så långt avstånd som möjligt.

Din bild av Pontus Farnerud?

– Min kompanjon under ett helt VM på TV4, när vi bodde och reste ihop under flera veckor. ”Rivierans Guldgosse” blir åtminstone landets snyggaste sportchef. Men framförallt: han har koll på dagens fotboll, hur spelare tänker och hur moderna klubbar fungerar. Jag vet att han har god insyn i den väletablerade franska akademivärlden, inte minst eftersom hans talangfulla son, Colin, är en del av den. Han har ju också verkat som agent, förvisso under en kortare period men tillräckligt länge för att känna till hur den fungerar (eller inte fungerar) i dag. Och han är fortfarande i så pass bra fysisk form att han kan hoppa in på träningarna och inte göra bort sig.

Fördelar / fara med en split i ledarskapet på detta viset ?

– Jag ser nästan bara fördelar. Faran är väl om de blir oense och börjar dra åt olika håll. Då kan det lätt bli kaos.