BLOGG MED FOTBOLLDIREKTS LENNART SANDAHL.

Hemma på Friends arenas gräsmatta mot ett Hammarby som har en sällsynt röra med att hitta speldugliga alternativ i backlinjen. AIK har en jättechans att ta sin andra derbyseger den här säsongen. FD:s Lennart Sandahl var på plats på Karlberg i veckan och här är hans derbytankar.

Imorgon väntar en derbyfest mellan två lag som mer än gärna avslutar vårsäsongen med tre poäng.

Hos Hammarby handlar uppsnacket om vilka spelare som Stefan Billborn får ihop till en så bra (mindre dålig?) backlinje som möjligt. Ett orosmoment som Bajen självklart hade velat vara utan när det vankas bortaderby på naturgräs.

I AIK-lägret känns det mycket mer stabilt. Jag var nere på träningen i tisdags (där Alexander Isak fanns på plats och tränade, senare under veckan även Alexander Milosevic) och tempot i spelövningarna andades derbyvecka. Hög intensitet och många som vill visa sig värdiga speltid på söndag.

Kolbeinn Sigthorsson är på gång men det känns inte som att han är redo till söndagen. Islänningen stod över de mest intensiva delarna i träningen. Chinedu Obasi, som jag kom hem med en intervju med, verkar däremot helt hundra igen efter en plågsam ljumske. Där har AIK sparkapital på bänken om det låser sig för Henok Goitom och stekhete skyttekungen Tarik Elyounoussi.

För jag förväntar mig inte att Rikard Norling uppfinner hjulet till den här matchen. Trots att man bara fick 1-1 borta mot Sundsvall senast (efter ett misstag av Oscar Linnér) så har elvan Linnér – Dimitriadis, Karlsson, Mets – Sundgren, Larsson, Adu, Hussein, Salétros – Goitom, Elyounoussi skördat framgångar med fyra raka segrar (bland annat 2-0 mot Djurgården) efter 4-3-3-debaclet i Göteborg.

Den stora frågan är om Norling väljer att fortsätta med unge Bilal Hussein eller om han kanske skickar in favoriten Stefan Silva från start? Ett annat alternativ är att skicka in Anton Salétros centralt i banan och starta med Rasmus Lindkvist (Heradi Rashidi verkar han inte ha förtroende för just nu) på kanten. Eller blir det en skräll med att starta Obasi på topp bredvid Gotiom och dra ned norrmannen på mitten? Nja, jag tror nog att AIK-tränaren vill se niomålsskyttens presspel och djupledslöpningar närmare Hammarbys målbur.

AIK-tränaren lär ha en stor trygghet i att lagets organisation och systematik ska nöta ned ett semi-ordinarie Hammarby på Friends arena. AIK har hemmaplansfördel (gräs!) och med tanke på Bajens backstrul så tycker jag att AIK är klar favorit att vinna detta derby.

I går hade Bajen egentligen bara Simon Sandberg – verkar flyttas in som mittback och ge plats åt krislösningen Vladimir Rodic på högerbacken – som fullt frisk av Stefan Billborns mest använda försvarare. David Fällmans ljumske är inte läkt, Mats Solheim testas sent och Kossounou Odilon är avstängd. På fredagens träning klev dessutom Mads Fenger och Dennis Widgren av tidigare. Håller dem för spel och i så fall är de hundraprocentigt redo för ett intensivt derby?

En trolig backlinje: Rodic, Fenger, Sandberg, Widgren – om alla håller ihop till söndag dvs…

Nja, jag tror inte att Hammarbys kommer undan med sitt oflyt med skador och en temporär lösning i backlinjen.

AIK tar sin tredje raka derbyseger mot Billborns mannar.