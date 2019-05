Inför helgen: Ny målfest i derbyt, högt odds i väst och ett riktigt fynd i division 4! Dagens Spel sitter på expertisen kring de flesta serierna och levererar sina bästa tips inför helgerna. ”Allsvenskan till Div 5” är verkligen stället för dig som gillar att spela på svensk fotboll. Konceptet togs fram då spelbolaget Coolbet som enda spelbolag i världen tillkännagav att de erbjöd spel på svensk fotboll ner till Division 5.

Förra veckan vann Frölunda (4-2) precis som vi förutspådde och oddset 1.93 var verkligen ett fynd. Högoddsaren Procyon ledde ända fram till slutet och den kvitteringen var snopen på ett bra spel. Experterna har lyft fram många fina drag under året och nedan hittar ni tipsen inför kommande helg!

Landvetter – Kållered, Div 3 Nordvästra Götaland, Fredag 31/5, 19:00

Division 3 Nordvästra Götaland ser ut att bli ett getingbo med många lag inblandade i toppstriden. Frölunda har just nu gjort ett litet ryck tack vare segern i toppmötet mot Landvetter senast; ett rättvist resultat. Kållered ligger femma, sex poäng bakom Frölunda – men med en match mindre spelad. Förvaltar man den på rätt sätt är Kållered närmaste utmanaren till Frölunda. Efter en knackig start med två raka förluster har Kållered hittat storformen och har fyra segrar och en oavgjord på de fem senaste matcherna. Senast vann Kållered med 4-2 mot Kongahälla och lagets specielle målskytt Niklas de Broen gjorde två av målen – är nu uppe i sju totalt den här säsongen. Hans målform kan bli tungan på vågen i helgens match mot Landvetter. Vi gick emot hemmalaget senast och man räckte mycket riktigt inte till. Tveksamt på den kanten och Kållered får ett spel till fina 2,75 hos Coolbet.

Bråten – IFK Ås, Div 4 Värmland, Lördag 1/6, 15:00

Bråtens IK vann överraskande nog sin serie förra året efter att ha gått en tuff toppstrid, med avslutningsvis tre poäng ned till tredjeplacerade Skoghall. Laget är alltså nykomling i fyran och det finns inga direkta förväntningar på Karlskogalaget denna säsong, där målet är att greja nytt kontrakt. Säsongen har heller inte börjat särskilt bra där de enda segrarna efter åtta omgångar kommit mot jumbon Skattkärr och nästjumbon Karlstad, som tillsammans skrapat ihop en ynka poäng. Man fick dessutom slita hårt i uddamålssegern mot Skattkärr och vi har svårt att se det begränsade Bråten lyfta framöver. Även IFK Ås står på två segrar efter åtta omgångar. Det är desto mer överraskande då laget agerade topplag ifjol och avslutade säsongen som tabellfyra med målskillnad 66-34. Man hade definitivt hoppats ligga högre upp med en dryg tredjedel av säsongen spelad, och visst har man kapacitet för att klättra i tabellen. Till skillnad från Bråten har man ännu ej mött slagpåsen Karlstad och de tre bortaförlusterna har samtliga kommit mot topp 4-lag, där man förlorat två av dessa med uddamålet och där man i den tredje gjorde en spelmässigt bra insats trots flertalet spelare borta. Senast visade IFK Ås fjolårstakter då man hemmabesegrade tabellfyran Västanviks AIF med hela 5-2 efter en klockren insats.

Vi tycker att det skiljer ganska mycket mellan dessa båda och bortaplan till trots så gillar vi oddset 2,10 på IFK Ås. Stark tvåa till fyndodds!

Rynninge – Karlslund, Div 1 Norra, Söndag 2/6, 15:00

Rynninge och Karlslunds IF tog båda steget upp ifjol i Division 1 Norra och det primära målet var att säkra kontraktet. Rynninge beskrevs som ”kompisgänget” och var av de allra flesta tippade att åka direkt tillbaka ner till division 2. Svarade dock för en fin säsong resultatmässigt och klarade kontraktet till slut med två poängs marginal. Laget har verkligen haft det kämpigt inledningsvis av säsongen, både sportsligt och ekonomiskt! Nu senast fick Rynninge ett resultat att glädjas över då de kunde skrällvinna hemma mot topptippade Carlstad med 2-1 efter att ha vänt upp tidigt underläge. Karlslunds IF avslutade fjolårssäsongen med bravur, poäng i de fem avslutande matcherna och kunde greja en kvalplats till slut som de fixade välförtjänt. Karlslunds IF har fortsatt på den positiva avslutningen ifjol och inlett årets säsong riktigt bra, bara en förlust på de tio inledande omgångarna! Lagets enda förlust kom i näst senaste rundan borta mot Team Thorengruppen där de föll ihop i andra halvlek, tappade 2-0 till 2-4. Nu senast studsade de dock tillbaka genom att rättvist vända mot ett annat Umeålag på hemmaplan. Vände hemma mot tidigare serieledande Umeå FC till 2-1 och de är tuffa att möta.

Ifjol var det full fart i dessa Örebroderbyn som slutade 2-2 och 3-2 till Karlslunds. Rynninge har en väldigt svag defensiv med 23 insläppta hittills men kan göra mål och är i bra målform för dagen. Det har svängt en del om Karlslund i de senaste matcherna också och det borde vara bra chans till repris från ifjol, med många mål. Vi tror stenhårt på över 2,5 mål i Rynninge-Karlslund!