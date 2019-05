SOLNA. En krånglande ljumske gjorde att AIK:s Chinedu Obasi missade tre raka matcher. Mot Gif Sundsvall hoppade han in och nu känner sig redo om Rikard Norling vill se honom i startelvan i derbyt mot Hammarby. För FD berättar han om frustrationen, den benhårda konkurrensen i anfallet och glädjen över att träna med Alexander Isak igen.

Chinedu Obasis tredje sejour i AIK har hittills inte riktigt blivit vad han hoppats på.

Även om Gnaget som lag börjat hitta fjolårsformen och slåss i toppen av allsvenskan så har Obasi inte haft en jättestor del i framgångarna. Ett mål på åtta matcher och tre matcher som han missade på grund av en ”underkroppsskada”.

Men mot Giffarna senast (1-1) hoppade han in och säger sig nu vara redo för att ta upp kampen om en startplats igen.

– Det har varit en berg- och dalbana för mig i början på säsongen. Jag måste bara fortsätta att kämpa på träningarna, säger han till FotbollDirekt.se.

Du fick ett bakslag inför derbyt mot Djurgården?

– Ja, en dag eller två innan dess hade jag ett bakslag och blev borta ett tag. Det var en väldigt frustrerande tid. Jag såg fram emot derbyt, det var olyckligt, men det går inte att gräva ned sig. Men det har varit den tuffaste tiden i AIK och allsvenskan för mig. Jag har ju alltid spelat.

Jag hörde att det var ljumsken som krånglade?

– Ja, men den är okej nu.

När FD besöker Karlberg är det ett par dagar kvar till derbyt mot Hammarby. En match som Obasi är redo inför och där han hoppas få spela en avgörande roll. Även om han inser att det inte blir lätt att peta någon i AIK:s anfallsduo.

– Tarik har steppat upp! Jag är glad för honom och jag är glad för laget. Sista tiden, har det funnit utrymme för förbättring, men vi ska kämpa tills slutet för att vara på toppen.

När vi träffades i Dubai så hade du varken Jack Lahne eller Kolbeinn Sigthorsson att konkurrera med. Hur tänker du kring konkurrensen på din position?

– Glöm inte Nicolas Stefanelli också! Det kommer bli intressant. Jag gillar det. För det får dig att hålla dig vaken. Att ingen kan slappna av. Vilken som helst av spelarna kan spela där framme. Kvaliteten finns i laget och det kommer vara tufft beslut för tränaren. Jag är bara en spelare och lägger mig inte i hans beslut eller diskussioner, men jag gör vad jag kan för att vara redo.

Hammarby på söndag. Gissar att du vill spela från start?

– Jag skulle älska det. Som jag sa, tränaren bestämmer vem som spelare. Hammarby har jag inte sett så mycket av, men jag vet att det är ett bra lag. Det är allt jag kan säga. Jag vet inte om jag startar eller spelar.

Om du startar på söndag, hur många minuter har du i dig?

– Jag kan spela! Om du tänker tillbaka så var jag skadad mot Djurgården. Jag tänkte på det här om dagen, det är bara två veckor sen, ingenting.! Jag tränade inför matchen mot Sundsvall. Jag kunde ha varit på bänken en match innan men jag har tränat hela tiden så det är inte så att jag varit borta länge och tappat allt.

Under hösten 2016, Obasis första sejour i klubben, bildade han anfallspar med Alexander Isak. Dortmundspelaren har sedan i måndags varit med i träning med AIK för att hålla formen inför landslagsmatcherna mot Malta och Spanien.

Han där borta är väl ett bekant ansikte för dig?

– Yes, Alexander Isak. Han var min anfallspartner. Det är kul att se honom, jag är glad för hans skull, han förtjänar all framgång. Han måste bara fortsätta kriga. Det kommer alltid vara upp- och nedgångar. Jag önskar honom all lycka.

– Det är kul att se honom. Han växer, han mognar. Jag pratade med honom lite om att vara i Tyskland (Obasi har spelat både i Schalke och Hoffenheim) och det är inte helt enkelt. Jag är bara glad för honom och att han tagit sig dit han är nu.

Är det stor skillnad på mentaliteten i Tyskland gentemot Sverige?

– Det är skillnad. Jag vet inte om det är mentaliteten. Men det är annorlunda. Det är svårt att säga vad det är. Kvaliteten är såklart högre.

Är det tuffare för nya spelare?

– Det är inte så lätt alls. Du kommer få slåss för att ta dig in i laget. Det är en väldig mental och fysisk styrka som krävs för att lyckas. Det är skillnad, men samtidigt är det bara fotboll. Vi pratade om en fitnesstränare som jag hade i Hoffenheim som nu är i Dortmund. Han kan vara rätt så tuff, haha. Men annars är det bara fotboll.

Han har haft en stark säsong i Willem II och nu är han i landslaget också. Är du förvånad?

– Nej! Jag sa ju redan i en intervju 2016 att han skulle bli näste Zlatan. Jag sa det redan då innan storklubbarna var ute efter honom. Jag hoppas bara att han behåller sitt huvud. Men han har bra folk runtomkring sig.

Tror du han stannar i Dortmund?

– Han har folk runtomkring honom. Det spelar inte så stor roll vad jag säger. Jag har spelat länge och kan se kvalitet när jag ser det.

Du har inte spelat så mycket som du velat. Kan du ändå njuta av livet i Stockholm även fast fotbollen inte fungerar på topp?

– Jag är en person som är lycklig när jag spelar. När jag inte spelar så är det nästan som den värsta tiden. För jag får inte göra det jag vill, älskar att göra, och att jag inte kan hjälpa laget. Nu behöver laget inte mig, vi har Tarik, säger han med glimten i ögat.

– Men det är alltid skönt att vara på planen och njuta av atmosfären. Jag är glad över att det går bra för laget och förhoppningsvis kan vi vinna derbyt och få med oss ett momentum till höstsäsongen.