Idag var det den näst sista träningen inför Skånederbyt. Helsingborgs IF tar på söndag emot Malmö FF i en ytterst prestigefylld match. MFF ser dock ut att sakna sin mittbacksgeneral. Mittbacken har under en längre period lidit av en ljumskskada som hållit honom borta från spel. Bengtsson infan sig inte på plan under förmiddagens träning.

På söndag väntar det prestigefyllda Skånederbyt där Helsingborgs IF tar emot tabellettan Malmö FF.

MFF som börjat säsongen starkt kommer senast ifrån en 5-0 vinst mot AFC Eskilstuna. Malmö har med en match mer spelad ryckt ifrån i tabelltoppen.

Helsingborg befinner sig dock inte i samma form som Malmö. Laget har på elva matcher tagit tio poäng och har på de fyra senaste matcherna två kryss och två förluster. HIF kommer därför att behöva ta fram sina starkaste sidor för att vända på den dåliga trenden.

Igår rapporterade HD att en av Helsingborgs nyckelspelare nu ser ut att missa derbyt. Fjolråets skyttekungen Andri Bjarnasson klev av under gårdagens träning, detta efter att ha känt av smärtor i ländryggen. MFF:s mittbacksgeneral ser nu ut att gå mot samma öde. Bengtsson har missat flera matcher på grund av en ljumskskada som skedde i samband med en duell i matchen mot Kalmar FF.

– Han har inte tränat i dag. Det går framåt, han löper bra hastigheter där inne, och är nära att gå in i fotbollsträning. Han följer planen vi har lagt upp där, säger fysioterapeuten Jesper Robertsson till Fotbollskanalen.

Malmös rutinerade försvarare kommer alltså inte till spel mot Helsingborg. Sedan tidigare saknar MFF även Fouad Bachirou och Lasse Nielsen. För HIF saknas även lagkaptenen Andreas Granqvist – som kämpar för att bli återställd till EM-kvalet mot Malta och Spanien.

