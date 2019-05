FINALEXTRA: Efter Blåvittförlusten – ”Cupguld solklart större för Häcken”

KRÖNIKA MED FOTBOLLDIREKTS MAGNUS ÖSTERBERG IFK Göteborg avgjorde långt in på övertid och framgångsperioden verkar aldrig ta slut. Djurgården byter organisation och maler rättvist ner ett Östersund som bleknar allt mer för varje omgång.

SOLNA. På söndag är det dags, Stockholmsderby mellan två av allsvenskans just nu hetaste lag. Hammarby lider dock av spelarbrist i backlinjen och möter AIK med en glödhet skyttekung. Daniel Sundgren vill dock inte lägga för stor vikt vid Baje

Per Karlsson blev under måndagen uttagen i svenska landslagstruppen. 33-åringen, som representerat AIK hela sitt liv, ska snart resa till Madrid för match mot Spanien på Santiago Bernabéu. - Chockerande. Svårt att ta in. Klart det är häftigt