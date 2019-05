Marcus Berg är nu kontraktslös efter att hans kontrakt löpt ut med Al Ain från Förenade Arabemiraten. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska nu grekiska Olympiakos och qatariska Al Ali Doha erbjudit svensken lukrativa avtal. Stora summor pengar som skulle kunna ställa till det för Blåvitts planer om en eventuell hemkomst för stjärnan.

Anfallaren laddar just nu inför de två viktiga EM-kvalmatcherna mot Malta och Spanien. Samtidigt tvingas stjärnan dock överväga sin fortsatta framtid. Berg kunde under måndagen via sin Instagram bekräfta de tidigare ryktena at om hans kontrakt löpt ut med klubben från Förenade Arabemiraten.

Landslagsprofilen har tidigare ryktats vara på väg hem till IFK Göteborg. Men nu kommer uppgifter från Sportbladet som visar på att stjärnan är hårt uppvaktad av utländska klubbar. Qatariska Al Ahli Doha och grekiska Olympiakos sägs ha erbjudit Berg kontrakt. Avtalet hos Al Ahli Doha sägs ligga på hela 30 miljoner kronor för ett år och det grekiska budet på 16 miljoner per säsong i tre år. Pengar som kan ställa till det för IFK Göteborgs möjligheter att värva hem stjärnan.



Samtidigt ska Berg enligt uppgifter till Aftonbladet leta hus i Göteborg. Om Berg väljer Al Ahli Doha skulle detta kunna bädda för en hemkomst sommaren 2020. Detta samtidigt som andra tidigare Göteborgsstjärnors kontrakt går ut, Gustav Svensson, Pontus Wernblom och Oscar Wendt.

