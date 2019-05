Foto: Bildbyrån

Per Karlsson blev under måndagen uttagen i svenska landslagstruppen. 33-åringen, som representerat AIK hela sitt liv, ska snart resa till Madrid för match mot Spanien på Santiago Bernabéu.

– Chockerande. Svårt att ta in. Klart det är häftigt, säger mittbacken till FotbollDirekt.se.

Den stora bomben när förbundskapten Janne Andersson tog ut sin trupp till EM-kvalmatcherna mot Malta och Spanien var Per Karlsson.

Mittbacken, som under hela sin karriär representerat AIK, skrattade bort frågan när FD undrade efter SM-guldet om han borde vara aktuell för landslaget.

Nu, ett drygt halvår senare, är 33-åringen svensk landslagsman och han medger själv att han blev paff när beskedet kom.

– Det var chockerande. Vi hade haft lite kontakt innan så jag visste att jag fanns med i diskussionen, men klart det var överraskande, berättar Karlsson för FotbollDirekt.se.

Förtjänar du platsen?

– Jag vet inte, svårt att säga för mig. Det är bättre att andra bedömer det. Det finns många duktiga spelare därute.

Det är inte bara Per Karlsson med AIK-koppling som är med i den färska landslagstruppen. Lagkamraten Sebastian Larsson är med, likaså ”Pertans” mittbackspartner från fjolårets guldår: Alexander Milosevic. Dessutom är de tidigare AIK-stjärnorna Kristoffer Olsson, Robin Quaison och Alexander Isak med i truppen.

– Självklart är det roligt. Dels för att det är ansikten som man känner igen, men också kul för klubben att nuvarande samt tidigare spelare representerar AIK i landslaget, konstaterar Karlsson.

Den 10 juni möter ni Spanien på Santiago Bernabéu. Det måste kännas häftigt för dig?

– Det får man säga. Klart det är häftigt. Svårt att ha en annan reaktion. Det är lite svårt att ta in just nu, men när man väl är där kan man inte titta sig omkring och kolla in vilka spelare man möter.

Victor Nilsson Lindelöf är inte med i truppen och såväl Andreas Granqvist som Pontus Jansson har på sistone haft skadebesvär. Tänker du något på en startplats?

– Haha, nej det är ingenting som jag funderar kring. Det känns fortfarande väldigt tidigt. Jag vill bara bidra till laget på det bästa sätt som jag kan.

Karlsson berättar att det var Janne Andersson som ringde för att tala om att han var uttagen i landslaget. Det beskedet rankar 33-åringen som bland de bästa han fått i livet.

– Det är med däruppe. Det är svårt att greppa just nu, det här är en stor sak och något som jag är väldigt stolt över. Som svensk fotbollsspelare är det här bland det största man kan uppnå, att vara med i landslaget.

Många hade säkert svävat iväg efter ett sådant här besked, men du är alltid lika ödmjuk och behåller hela tiden fötterna på jorden?

– Det är så jag är, någon ska ju vara det också, säger Karlsson och skrattar.