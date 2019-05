Under alla år har det varit vanligt att ett utlandskontrakt inneburit att du automatiskt blev landslagsaktuell.

Du kunde ha varit dominant i allsvenskan i fem år utan ens var intressant för landslaget och såg snart du debuterat i valfri holländsk klubb så blev du uttagen av förbundskapten.

Det är inte riktigt likadant idag – även om det sannolikt förekommer exempel – men att 33-årige Per Karlsson finns med i Janne Anderssons trupp är inte bara kul för AIK-backen, det är ett kvitto på att allsvenskan kan duga gott.

Den också.

EM-kvalet fortsätter och det är matcher ute i ytterligheterna.

Malta, hemma, allting annat än tre poäng är ett fiasko.

Spanien, borta, allting annat än en förlust är en sensation.

Och eftersom det är junimatcher kan det alltid finnas förhoppningar om ett Mirakel i Madrid. Det är i juni som Sverige alltid varit som bäst på landslagsnivå.

Men ingen kan kräva annat än tre poäng och lite plusmål på malteserna. Malta höll visserligen Spanien till en respekterad 2-0-förlust senast, men det var hemma på ön. På bortaplan är de ett av Europas sämre landslag.

Kuriosa från Spanien-matchen är att spanjorerna slog nästan 1000 passningar (949) mot Maltas 191. 84-16 i bollinnehav.

Om ni undrade lite över hur den matchen såg ut.

Alvaro Morata promenerade in med två bollar och sen fick det vara nog.

Norge störde förvisso Spanien en aning i Valencia när Joshua King tryckte in kvittering på straff i 65:e minuten (2-1 till slut), men känslan är att Spanien i Madrid är så svårt det överhuvudtaget kan bli även om spanjorerna inte alls är samma superlandslag som för några år en.

Lite skadebekymmer på starka namn, men just till den här samlingen kanske det inte spelar så stor roll.

Och ingen lär ha förväntat sig att Janne Andersson skulle vända upp och ned på jorden när han presenterade sin trupp.

Men Per Karlsson, 33, är…om inte en sensation, så en klar överraskning.

Inte så mycket för hur Karlsson har presterat, snarare för att det alltid varit svårt att ha allsvenskan som kvalificeringsgrund för landslagsspel.

Det säger en hel del om hur bra Per Karlsson utfört sitt uppdrag som AIK:s förvarsgeneral.

Nu.

Och de senaste tio åren.

Jag kan inte komma på en enda spelare i allsvenskan som ALDRIG har varit dålig.

Förutom Per Karlsson.

Inte ens i det det fullständiga AIK-haveriet, mot IFK Göteborg på Ullevi. När alla andra AIK-are var helt under isen så var Per Karlsson – Per Karlsson.

Det känns fint att Karlssons lojala, gedigna och alldeles utmärkta försvarsspel leder hela vägen till en ”riktig” landslagstrupp.

Det borde ge hopp för rätt många andra i samma liga.

Att du inte MÅSTE leta dig vidare till ett utlandskontrakt, du kan bygga en tillräckligt bra grund i den allsvenska fotbollen.

Det är inte vanligt.

Men det går, om du visar att du är tillräckligt bra.

***

Alexander Isak är med såklart och har såklart närmat sig en startplats i någon av matcherna.

Janne A tog, för övrigt, med fem anfallsspelare i den här truppen eftersom Robin Quaison har skadebekymmer.

Valet föll på John Guidetti.

Som i år har två ligastarter för sitt Alaves och avslutade ligasäsongen med totalt 129 minuters spel i La Liga.

Det går att hävda att det är en uttagning som bygger på gamla meriter, men också på att alternativen kanske är inte finns i samma utsträckning?

Om förbundskaptenen blickat mot allsvenskan så hade det varit Linus Hallenius, Jordan Larsson, Alexander Jeremejeff och Marcus Antonsson i första hand.

Muamer Tankovic, som är ju är praktform, hamnar i ett mellanläge eftersom han inte är renodlad 4-4-2-forward.

Personligen har jag länge propagerat för Simon Gustafsson i Utrecht. Även han kan falla för att han är mer av en klassisk ”tia” och på alla sätt väldigt osvensk i sin spelform. Lite av en Pär Zetterberg-styp, utan att göra några som helst jämförelser i övrigt.

Jag tycker att det borde finnas plats för en spelare av sedan klass i en svensk landslagstrupp av idag, även om han vanligtvis inte när stöpt i grundformen.

Om jag har förstått allting rätt har förbundskaptenerna haft honom under uppsikt och anser att han inte är tillräckligt stark i det defensiva spelet.

***

Alexander Milosevic är tillbaka i truppen i ett mittbacksläge där Andreas Granqvist är uttagen men osäkert startande och Victor Nilsson Lindelöf är skadad.

Alexander har gått lite motsatta väg i jämförelse med Per Karlsson. Under den senaste perioden i AIK var Milosevic helt bortplockad, när han gjort väldigt bra insatser i Nottingham Forest så fanns det plats.

***

Jag tror att Malmö FF:s Rasmus Bengtsson var minst lika nära en plats i den här truppen som Per Karlsson.

Men i ett läge med halvskadade mittbackar så är känslan att Bengtsson föll på att han också varit en del småskadad under den senaste tiden.