Foto: Bildbyrån

Han öste in mål i Hammarbys U19-lag, men fick inte chansen i allsvenskan och i stället gör Jake Larsson nu dundersuccé i Örebro. 20-åringen har gjort fyra mål på fem starter och managern Axel Kjäll applåderar vinterförvärvet.

– Han har egenskaper som håller hög allsvensk nivå, säger Kjäll till FotbollDirekt.se.

I december 2017 kritade Jake Larsson på för Hammarby efter att ha spottat in mål i Örebroklubben Karlslunds IF. Väl i Bajens U19-lag fortsatte anfallaren att ösa in baljor. 24 fullträffar noterades Larsson för under 2018 i U19-serien och han var högst bidragande till att klubben vann såväl U19- som U21-guld.

Trots succén under sitt första år i Hammarby fick han inget a-lagskontrakt och i stället blev det i februari klart att Örebro värvade Larsson född 1999.

Väl i ÖSK har Larsson gjort braksuccé. Trots namn som Agon Mehmeti och Viktor Prodell i truppen är 20-åringen lagets näst bästa målskytt i år efter Carlos Strandberg. MFF-lånet har gjort fem baljor, Larsson har svarat för fyra – och då har han endast startat i fem matcher. Ett minst sagt imponerande facit för den allsvenska debutanten och managern Axel Kjäll är givetvis mycket belåten över vinterförvärvet från Hammarby.

– Han hade ju en dokumenterad målnäsa på lägre nivå som i Karlslund och i Hammarbys U19- och U21-lag. Nu har han kommit in hos oss, börjat starta matcher och imponerat i vårt försvarsspel. Kombinerat med att han visat sig vara på rätt plats vid rätt tillfälle så har han naturligtvis gjort en jättefin start på säsongen. Fyra mål i allsvenskan kryddat med bra prestationer! Jake har väldigt spännande egenskaper, berättar Kjäll för FotbollDirekt.se.

Hur bra kan han bli?

– Alltså han är ju fortfarande ung och gör sitt första allsvenska år, men han har haft en jättefin påverkan på laget och jag som ser honom varje dag noterar hans mindset… Han har bra förutsättningar för att maximera sin potential och han har egenskaper som håller hög allsvensk nivå. Det kommer att gå upp och ner för honom, men det ska – och är – jättespännande att följa honom.

Varför slog han inte in sig i Hammarbys a-lag?

– Konkurrenssituationen där är ju lite annorlunda, de kan rekrytera spelare utifrån på ett helt annat sätt och då hamnar unga spelare längre bak i hierarkin. Man ska komma ihåg att Jake är en Örebrokille och då var det nog lättare för honom att komma till oss i vintras.

Bra scouting av er ändå får man säga?

– Ja, vi har ett bra kontaktnät. Vi fick tips om Jake redan när han var i Karlslund och han har länge funnits på vår radar. Vi är stolta över att ha så pass många örebroare i vår startelva och vi har ett gott samarbete med klubbarna i de lite lägre divisionerna vilket gör att vi får upp blicken för dessa spelare.