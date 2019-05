Foto: Bildbyrån

FOTBOLLDIREKTS KRÖNIKÖR MAGNUS ÖSTERBERG

Dags för göteborgsderby på ett redan utsålt Bravida Arena. FD:s krönikör Magnus Österberg tittar på läget i lagen inför derbyt.

Derby, Bravida Arena, Toppmöte och utsålt hus.

Vad kommer avgöra?

Har IFK Göteborg ett mer formstarkt lag och kommer ryktena om en Benjamin Nygren-försäljning att möjligen börja skapa oro i Göteborgslägret?

FotbollDirekts Magnus Österberg tror att derbyt kommer bli en jämn match.

Här är tiotalet frågor till FD:s krönikör.

Benjamin Nygren hävdas nu vara på väg att säljas för 50 miljoner till Genk. Stör det eller blåser det upp och gör Blåvitt större?

– Så som de har uppträtt under våren så tror jag inte det stör. I just Benjamin Nygrens fall så tror jag flyger han inte iväg. Han har visat att han har fötterna på jorden. Men Blåvitt behöver såklart pengarna.

Anser du det ett måste för IFK Göteborg att man måste sälja för sådana pengar?

– Det är klart att Göteborg behöver sälja. De har inte gjort någon hemlighet av att de inte har mycket pengar och i det här fallet är det inget snack egentligen om att han lär gå. Ingen tvekan.

Man kan få känslan att Blåvitt har flest formstarka spelare som ex Nygren, Anestis, Yusuf, Starfelt. Jämfört med Häcken. Delar du bilden?

– Det tycker jag absolut. Just formen på alla som har gjort att laget har varit så bra. Det är ovanligt att så många spelare har så bra form. De har prickat in det här samtidigt.

Starfelt imponerar. Kom i skymundan i fjol. Nu högst betyg av alla bland annat senast mot Hammarby. Betygsätt honom.

– Det blir lite på samma sätt som innan. Han spelar i ett väl fungerande lag med spelare framför och bredvid sig som har självförtroende. Han har gjort det jättebra. Det är enklare att vara bra i ett lag som fungerar. Men han är bra.

Vilka ser du från start av Vibe, Söder och Nygren?

– Att Benjamin Nygren startar tror jag vi kan slå fast direkt. Allt annat vore konstigt. Är Lasse Vibe fräsch och skadefri startar han. Men nu har även Robin Söder visat att han håller. De har angenäma problem i Göteborg, helt klart.

Poya Asbaghi såg ut att ha varit oerhört illa ute. Säg något om den förvandling han ligger bakom.

– Han fick gå den hårda vägen förra säsongen. Det är tufft att komma till en storklubb som IFK Göteborg. Han tog det ändå bra förra säsongen och fick stor hjälp av ledningen. De valde att sparka Gren i stället för honom vilket de kunde gjort. Sen har han fått en assisterande (Ferran Sibilla) som tänker fotboll mer likt som han själv gör och då blir det lättare att samarbeta. Men den tredje och viktigaste ingrediensen är framförallt att spelarna hjälper honom med resultatet.

Häcken eller Blåvitt favoriter?

– Det beror på vem du frågar. De har bröstat upp sig Blåvitt och sagt att de är Göteborgs bästa lag, men så har inte riktigt varit fallet de senaste åren. Häcken har faktiskt varit närmare toppen. Men som sagt Blåvitt har många spelare som är i väldigt bra form vilket kan göra dem gott. Häcken är bra när de är bra men har inte fått till det till 100 % än så länge. Jag tror dock det kommer spraka i matchen.

Häckens anfallsspel har inte imponerat så här långt. Handlar det mest om Irandust skadeproblem och bara 1+1 så här långt?

– En del, samtidigt har Häcken många väldigt duktiga anfallsspelare. Det får inte bara hänga på Irandust men när han är bra gör han de andra också bra. Att han inte har varit i fysisk form har såklart påverkat.

Häcken har trots allt lyckats gå med i toppen. Är detta vad som gör en guldkandidat att ligga med trots att man bara bitvis imponerat?

– Häcken kommer snurra runt Europaplatserna. Jag har inte tippat de så högt i min egen tabell. Jag tror inte de blir någon guldkandidat.

Vem är på förhand din mest potentielle derbykung?

– Lätt att vara populistisk men jag får vara det. Jag skulle inte bli förvånad om Benjamin Nygren avgör.

Ditt resultat?

– 2-1 till IFK Göteborg.

JOEL RÅDH