”Allsvenskan till Div 5” är stället för dig som gillar att spela på svensk fotboll! Följer du de lokala lagen lär du ha koll på just DIN serie. Låt de egna fynden bli stommen på helgens kupong och komplettera med Dagens Spels idéer. Varje vecka bjuder experterna på sina bästa vinnare – mellan Allsvenskan och division 5!

Konceptet ”Allsvenskan till Div 5” togs fram sen spelbolaget Coolbet som enda spelbolag i världen tillkännagav att de erbjöd spel på svensk fotboll ner till Division 5. Dagens Spel sitter på expertisen kring de flesta serierna – och får nu äntligen utlopp för den.

Förra veckan vann Munkedal med hela 6-1 och vi fick goda 1.75 i odds på den ”klaringen”! Även Umeå FC löste sin uppgift till 1.85 i odds. Högoddsaren Skiljebo gjorde det bra men fick nöja sig med 0-0 medan Jonsered drog det längsta strået i ”031-mötet” med Gårda. Experterna har lyft fram många fina drag under året och nedan hittar ni tipsen inför helgen!

V Frölunda – Landvetter, Div 3 Nordvästra Götaland, Lördag 25/5, 10:00

Det spelas en intressant seriefinal i Division 3 Nordvästra Götaland, en serie som i stort sett enbart innehåller lag från Göteborg. Notera den något ovanliga matchtiden kl. 10.00 på lördag. Västra Frölunda toppar just nu tabellen före just Landvetter och det är bara målskillnad som skiljer. Landvetter har spelat en match mer så det är en sanning med modifikation. Frölundas målsättning är att vara bland de 5-6 bästa i stan och att spela i ”trean” är inte alls vad man siktar på. Nu ska laget upp och inledningen på säsongen har varit bra med fem segrar efter sex matcher. Snöplig förlust i premiären, men därefter har det blivit fem segrar i följd. Västra Frölunda är extra svårslaget hemma på Ruddalens konstgräs som många lag skräms av. Det blir en extra tung faktor nu när ”gräslaget” Landvetter kommer på besök. Västra Frölunda har bra chans att inkassera sin sjätte raka vinst och vi spelar ettan till fina 1.93 hos Coolbet.

Team TG – Karlslund, Div 1 Norra, Lördag 25/5, 14:00

Team Thorengruppen FF kom med en bra vinstsvit inför hemmamötet med Sollentuna senast. Man fick dock se den brytas via 0-1-förlust. Det var, precis som siffrorna visar, en chansfattig tillställning och Team TG såg uddlöst ut framåt. Den offensiva kreativiteten saknades och man hade svårt att skapa farligheter. Efter en jobbig start på säsongen har laget annars haft en bra period på slutet. Mittbacken Linus Sahlin är tillbaka här i spel jämfört med senast – en positiv nyhet. Gästande Karlslunds IF var nykomling ifjol och har etablerat sig på den nya nivån. Laget är svårslaget, jobbar hårt och har en stark defensiv. Man är tillsammans med Akropolis det enda laget som ännu inte förlorat efter åtta omgångar. Hela sex av vårens matcher har dock slutat med delad pott! Senast blev det ett sedvanligt kryss hemma mot topplaget Sandvikens IF via 0-0 och i senaste bortamatchen mot Karlstad blev det 1-1. Karlslunds är ingen lätt motståndare att bryta ner och ska hemmalaget Thorengruppen lyckas med det så måste de visa betydligt mer kreativitet framåt till denna match. Det här borde helt klart bli tätt och målsnålt och gästerna är nog ganska nöjda med att komma hem till Örebro med en poäng ifrån ett i skrivande stund regnigt Umeå. Vi förordar spel på under 2,5 mål och oddset 1.76 går inte av för hackor!

Rimbo – Procyon BK, Div 4 Uppland, Söndag 26/5, 16:00

Rimbo IF och Procyon BK var väldigt jämnstarka ifjol och efter sju omgångar av årets säsong så står båda lagen på tolv poäng, med identisk resultatrad. Rimbo har dock haft klart lättare motstånd så här långt och mött nedre halvans samtliga sex lag, medan Procyon haft flera tuffa uppgifter. Rimbo kommer från en riktigt svag insats då man föll borta mot ursvaga Månkarbo med 1-0. Månkarbo hade bara hade tagit en poäng på sina sex inledande matcher och där får Rimbo klart underkänt. Procyon visade betydligt bättre form då man rättvist hemmabesegrade dugliga Rasbo med 3-1. Procyons samtliga tre förluster har kommit mot seriens tre topplag och man har onekligen visat upp ett större spel än Rimbo så här långt. Procyon vann med 3-1 här ifjol och ska ses med goda chanser att ånyo ta med sig tre poäng hem från IP Arkadien. Vi gillar verkligen oddset 2.65 på Procyon och här spelas tvåan.