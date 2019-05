David Fällman kom inte ut till den andra halvleken borta mot IFK Göteborg på grund av skada. Hammarbymittbacken ersattes av Vladimir Rodic som tog över högerbacksplatsen och Kossounou Odilon klev in i mittförsvaret.

Hammarby hade redan Mads Fenger och Simon Sandberg borta i mötet mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Som om inte det vore nog kunde inte David Fällman fullfölja matchen och kom inte ut till den andra halvleken. I stället slängdes Vladimir Rodic in direkt efter paus. Den offensiva yttern ner som högerback och Kossounou Odilon, som i den första halvleken spelade just högerback, tog nu klivet in i mitten.

Även IFK Göteborg tvingades till byte efter pausvilan. Ut med en skadad Alhassan Yusuf, in med Junes Barny.

Den första halvleken slutade 0-0. Följ FD:s rapportering från mötet HÄR!