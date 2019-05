Toppmöte i allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby på Gamla Ullevi. Gästerna med fyra raka segrar medan hemmalaget kommer från ett kryss mot Malmö FF i torsdags. Ställningen är 0-0.

IFK Göteborg var utskrattat inför säsongen och tippades få slåss för sin överlevnad, men Blåvitt har överraskat stort och besegrat lag som Helsingborg, Elfsborg, AIK och Norrköping. Senast spelade de 0-0 hemma mot serieledande Malmö FF och nu under måndagskvällen är det dags för nytt toppmöte på Gamla Ullevi då Hammarby gästar.

Efter en svag inledning har Bajen kommit igång rejält och har fyra raka segrar i bagaget. Gästerna saknar Simon Sandberg som är avstängd.

Avspark 19.00.

Mäktig stämning på Gamla Ullevi och hemmapubliken fick så när jubla två gånger om efter dryga 20 minuters spel. Båda gångerna var det Giorgi Kharaishvilis högerfot som talade.

Först slog georgiern en frispark från vänster som Benjamin Nygren var mycket nära att få pannan på och då hade det troligen varit 1-0 till Blåvitt. Bara minuten senare kom Kharaishvili rättvänd med bollen och från distans valde han att klippa till med högern. Skottet stenhårt i ribban. Vilken projektil och vilket mål det hade varit. Bajen illa ute där!

Gult kort på Yusuf efter att han dragit ner Kjartansson på offensiv planhalva för Hammarby efter halvtimmen spelad. Frisparken från Bojanic ypperlig och visst borde Kjartansson eller Solheim ha hunnit fram till bollen med pannan och knoppat in ledningsmålet för Stockholmslaget där? Solheim gestikulerade mot Kjartansson och menade att islänningen störde norrmannen när Solheim störtade fram. Bollen i stället ut till inspark för Blåvitt.

Kjartansson kort senare med fin möjlighet inne i straffområdet, men skottet räddades av Giannis Anestis i Blåvittmålet.

Blåvitt sedan i kalasläge efter felpass hos gästerna. Hemmalaget kom med flera man stormandes mot mål och Karlsson Lagemyr frispelade Kharaishvili som i fritt läge sköt över. Otur för georgiern att bollen studsade upp precis vid skottögonblicket!

Nikola Djurdjic varnad kort före pausvilan vilket gör att han är avstängd hemma mot Norrköping i nästa match.

0-0 i paus.

Hammarby hade redan Mads Fenger och Simon Sandberg borta i mötet mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Som om inte det vore nog kunde inte David Fällman fullfölja matchen och kom inte ut till den andra halvleken. I stället slängdes Vladimir Rodic in direkt efter paus. Den offensiva yttern ner som högerback och Kossounou Odilon, som i den första halvleken spelade just högerback, tog nu klivet in i mitten.

Även IFK Göteborg tvingades till byte efter pausvilan. Ut med en skadad Alhassan Yusuf, in med Junes Barny.

Nära 1-0 Blåvitt i den 55:e minuten, men Patrik Karlsson Lagemyrs skott utanför straffområdet gick tätt utanför Curcis högra stolpe.

Varsitt byte i 65:e minuten. I Blåvitt tackade Benjamin Nygren för sig och in kom Lasse Vibe. I Bajen byttes Alexander Kacaniklic ut och ersattes av Imad Khalili.

Inbytte Lasse Vibe med klack precis framför mål. Bollen precis utanför Curcis högra stolpen. Blåvitt i fin omställning där!

Med kvarten kvar gjorde Bajen sitt sista byte. Ut med Darijan Bojanic, in med Tim Söderström.

14 136 åskådare på plats i kväll på Gamla Ullevi.

Stolpträff Hammarby i 80:e minuten! Imad Khalili spelade in till Vidar Örn Kjartansson som vid straffområdeslinjen nöp till på ett tillslag. Högerskottet i stolpen. Giannis Anestis med fingertopparna på den bollen.

Sista Blåvittbytet i 85:e minuten. Ut med Robin Söder, in med Sargon Abraham.

Matchen pågår.

Göteborg: Anestis – Ohlsson, Calisir, Starfelt, Wernersson – Erlingmark, Yusuf, Karlsson Lagemyr – Nygren, Söder, Kharaishvili

Hammarby: Curci – Odilon, Fällman, Solheim, Widgren – Bojanic, Djurdjic, Andersen – Kacaniklic, Kjartansson, Tankovic