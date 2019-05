Östersund FK:s assisterande tränare Brian Wake uppges vara på väg till den engelska klubben Plymouth Argyle. Enligt tidningen Plymouth Herald uppges Brian Wake vara ett av tre aktuella namn att ta över klubben.

När Graham Potter lämnade Östersund för Swansea fick han i uppgift att peka ut sina efterträdare. Det slutade med att valet Ian Burchnall och Brian Wake och var de som till slut tog över efter engelsmannen. Sedan är det oklart i slutänden hur mycket Potter egentligen hade att göra med det. Dåvarande ordföranden Daniel Kindberg har hävdat att Potter inte var inblandad om sin efterträdare.

Nu ska hur som helst den sistnämnde vara på väg till Plymouth Argyle som kommande säsong huserar i League Two. Plymouth Herald skriver att Argyle har med honom på sin önskelista. Han är ett av tre tränarnamn som pekas ut som potentiell ny tränare för klubben.

Tidningen hänvisar även till en tweet från Wake, som visar att han har besökt Plymouth. Han ska då ha besökt fiskerestaurangen Platters.

Plymouth åkte ur League One den här säsongen och gör nu en nystart i engelska fjärdedivisionen. Klubben har funnits sedan 1886 men har aldrig spelat i högsta divisionen.

Top bit of scran at this place! #southcoasttreats 👌 pic.twitter.com/QdOlP1BTqV

— brian wake (@brian_wake) May 19, 2019