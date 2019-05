Den förre ÖFK-tränaren ser ut att ta över Premier League-laget Brighton. Klubben sparkade Chris Hughton trots att laget klarade sig kvar i den engelska högstaligan mindre än 24 timmar efter sista omgången.

Förra veckan kom uppgifter om att Swanseas Graham Potter var förstahandsvalet som ny tränare i Brighton. Nu har klubben kallat till presskonferens och kommer bekräfta att de sajnat Graham Potter, enligt Daily Telegraphs Paul Hayward.

Brighton have called a press conference for later today. Graham Potter will be confirmed as their new manager.

