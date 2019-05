Foto: Bildbyrån

Polisens nya hårdare linje motiveras med krav från politikerhåll – det genom en fyra år gammal rapport från Statskontoret, som nu lyfts fram för att motivera polisens insatser den här säsongen. Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer ställer sig frågande till varför rapporten nu har lyfts fram i debatten. Den handlar främst om att hålla kostnader nere genom minskade polisresurser.

– Man hämtar näring ur den här rapporten. Jag vet inte, men polismyndigheten har haft en stor omorganisation under de senaste åren, mycket personal har bytts ut och nytt folk har kommit in. Det kanske är därför man hämtat upp de här gamla dokumenten igen, säger Rickmer till FotbollDirekt.se.

Polisens tuffare tag har motiverats med att man vill komma åt pyroteknik på svenska läktare. Nu ställs högre krav på matcharrangörerna (klubbarna) att ta ansvar för evenemangen.

I samband med det så omnämns nu en rapport från Statskontoret från 2015 som en grund för polisens arbetssätt. Rapporten, ”Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta polisens bevakningskostnader”, kom ut efter att de s k polisnotorna avskaffats.

Polisnotorna var omdiskuterade och byggde på att polisen skickade en faktura till klubbarna (de klubbar som drivs som aktiebolag), och klubbarna fick betala för polisens insatser vid matcher.

Statskontorets rapport har nu lyfts fram igen i debatten, efter den senaste tidens rapportering om polisen, bland annat i samband med rapporteringen om förbud mot OH-flaggor och övervåld mot supportrar.

Den har bland annat i flera intervjuer nämnts av polisens pressansvarige Ola Österling, och den nämns också i ett uttalande som polisen i Stockholms län gjorde i förrgår.

Den riktar in sig på ansvarsfrågan vid evenemang (inte bara fotbollsmatcher utan även konserter, festivaler etc), och hur man kan skapa säkra och tryggare evenemang på ett kostnadseffektivt sätt – bättre säkerhet för mindre skattepengar och mindre administration.

Istället: Tillståndsstrappan, där arrangörerna får ta ansvar för evenemangen och om man inte klarar av att uppfylla villkoren så stramas de åt till kommande match.

Pyroteknik nämns som en ordningsstörning av flera i rapporten, men den handlar främst om hur evenemangen ska bli mer kostnadseffektiva, med bibehållen säkerhet.

Flera klubbar har reagerat på hur polisen använder tillståndstrappan och hur kraven som ställs är orimliga. Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer ställer sig frågande till varför rapporten nu har lyfts fram i debatten.

– Polisen är en myndighet ska hitta bäring i allt de gör. I den här utredningen tyckte man att polisen gjorde arrangörens arbetsuppgifter i samband med fotbollsmatcher. Vi har ordningsvakter, visiteringspersonal, publikvärdar, anställda som ska kunna göra en del av de arbetsuppgifterna. Till exempel. Utredningen visade att polisen gjorde onödiga arbetsuppgifter. Det skulle ansvarsförskjutas som det heter. Vilket var helt korrekt vid den tidpunkten. Men det är den rapporten de hela tiden pratar om nu också, säger han och fortsätter:.

– Jag har inga problem med att man ställer krav på oss som arrangörer. Men just nu finns inga proportioner. Det har blivit bättre säkerhetsmässigt sedan 2015 då den där rapporten kom ut. Det är ett fåtal tillfällen per år som det blir större ordningsstörningar. Sedan är det brott mot ordningslagen i många matcher, dvs pyroteknik. Men den biten finns inte med i rapporten. Problemet är, att vi har inga poliser som är där för att göra våra arbetsuppgifter. Det finns inget mer att ansvarsförskjuta.

Varför nämns rapporten nu igen fyra år senare?

– Jag vet faktiskt inte. Jag tycker vi har gått åt rätt håll. Vi går framåt med mer publik på matcherna, men samtidigt tryggare evenemang. På normalmatcherna… vi hade sex poliser i hela Globenområdet i senaste matchen (mot Östersund) till exempel. Jag har sagt till polisen, ni behöver inte komma hit. Vi ringer er om vi behöver hjälp. Vi har nått till en nivå nu där det inte finns något mer att ansvarsförskjuta längre.

– Jag förstår att det kan vara farligt med pyro, det är en öppen eld bland mycket folk på ståplatsläktaren. Vilket gjort att vi tagit in extra brandpersonal, säkerhetspersonal. Vi har installerat brandsystem på arenan. Men man hämtar näring ur den här rapporten. Jag vet inte, men polismyndigheten har haft en stor omorganisation under de senaste åren, mycket personal har bytts ut och nytt folk har kommit in. Det kanske är därför man hämtat upp de här gamla dokumenten igen.

Kraven är högt ställda från polisen, säger Rickmer. Inga brott eller ordningsstörningar alls är egentligen acceptabelt i samband med match.

– Jag säger ”vad är en rimlig nivå”? De säger noll. Jag säger, vi kan möjligen ha en nollvision, som en målbild. Men ni kan väl rimligen inte tro att vi kan få bort alla precis alla avvikelser i varje evenemang, vi har över 20 000 personer på plats varje match? Då får jag till svar, ”vi kan alltid spela utan publik”. Och visst, med tomma läktare så blir det inga brott. Men vad är det för samhälle vi vill ha? Ska vi ha ett samhälle där det inte ska hända någonting alls? Vi sätter in alla människor i varsin etta, och så ska de sitta där. Det måste finnas proportioner.

– En offentlig tillställning, det är festivaler, konserter, idrottsevenemang etc. Så länge du har mycket folk på liten yta så kommer det uppstå situationer. Det räcker med att du har två berusade personer i en bar som hamnar i dispyt, då har du en ordningsstörning.

Tomma läktare är sista steget på villkorstrappan, och det fick klubbarna höra vid den nationella säkerhetskonferensen inför den här säsongen.

– Det fick vi på den nationella säkerhetskonferensen i Lidingö i vintras. Förbjud bortasupportrar och spela utan publik. Det finns som alternativ om vi inte lyckas nå målet.

Vad kan man säga till svar då?

– Jag vet inte. Vi kanske har olika ordlistor när vi pratar samverkan och dialog. Hittills har vi haft samverkan med polisen Stockholm syd, vi har tittat på organisation och struktur, inte bara vad gäller bråk utan sjukvård, service, saker runtomkring. Det har funkat hittills. Resultatet är tydligt: trygghetskänslan på fotboll är skyhög. Det är mindre stök och bök. Det visar den tillströmning av publik vi har, och det visar alla kundundersökningar.

Om det är noll som är målet så torde det ha legat fast ända sedan 2015?

– Absolut. Men någon har bestämt sig för att använda det här nu. Med polisen i Stockholm syd har vi redan uppfyllt kriterierna. Vi kan spela våra matcher utan större polisnärvaro. Vi har utökat våra ansvarsområden. Vi jobbar på torgen och gatorna utanför arenan, vi är långt utanför våra egentliga ansvarsområden. Om det krävs för att vi ska klara det och hjälpa polisen som nu tycks ha ont om resurser, då gör vi det.

– Vi har samma målbild, vi vill minimera pyrotekniken. Och vi ska minimera polisens resurser. Det som är konstigt är att vi har helt olika syn på vägen framåt.

Statskontorets rapport i sin helhet HÄR.