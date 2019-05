Alexander Milosevic lämnade efter många om och men AIK i vintras. In i det längsta var det osäkert var han skulle hamna. Så blev det England och klassiska Nottingham Forest. I helgen på nytt en av Forests bästa och nu kan AIK:s guldhjälte vara på väg mot ett nytt kontrakt.

Nottingham avslutade säsongen i början av maj när man tog 1- 0 mot Bolton och slutade topp-10. När säsongen nu summeras i Nottingham Post så lyfts förre AIK-stjärnan Alexander Milosevic fram som bland det mest bärande man haft sedan årsskiftet.

Man konstaterar också att manager Martin ONeill har hittat en favoritspelare och han får totalt åtta av tio i betyg.

Och orden i betyget är inte av vilken sort som helst.

”Rarely put a foot wrong amid some solid displays at the back. Strong, steady and played his part in a positive end to the season”.

Alexander Milosevic kontrakt går ju ut nu i sommar och enligt vad FotbollDirekt erfar vill nu Forest inom kort inleda samtal med Milosevic representanter. I en klubb som Nottingham ligger genomsnittlönen kring 18 000-20 000 pund i veckan. Med det kan den 27-årige försvararen vara på väg mot en månadslönen på uppemot 800 000 i månaden.