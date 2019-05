Foto: Bildbyrån

Förra veckan gladde Team TG till 1.83 och Täby till 1.60 medan de ”roligare” idéerna Ronneby och Onsala fick nöja sig med kryss. De sistnämnda såg ut att kunna räknas hem till oddset 2.35 men tappade 3-0-ledning till 3-3 varav de två sista målen släpptes in på stopptid! Bollen är rund… Experterna har lyft fram många fina drag hittills och nedan hittar ni alla våra spel inför helgen!

Jonsered – Gårda, Div 3 Nordvästra Götaland, Fredag 17/5, 19:00

Jonsered är en klubb med anor och man har faktiskt många år i Sveriges näst högsta serie. Det var dock länge sedan (den klart mest lysande stjärnan man fostrat är Torbjörn Nilsson) och numera huserar klubben i division 3. Den här säsongen har börjat trögt och efter fem omgångar står laget på fyra förluster och bara en seger. Det är inte speciellt mycket som talar för ett lyft. På fredag väntar match mot Gårda BK; en klubb som likt hemmalaget hör hemma i Göteborg. Säsongsinledningen har varit ganska bra och Gårda BK kan snegla uppåt i tabellen från nuvarande åttondeplats. Philip Jonsson, seriens bästa spelare i fjol, avgjorde mot Landvetter senast och med Philip i form ska Gårda BK räknas framöver. Mot Jonsered ska det vara bra chans för Gårda och oddset 1,72 är taget.

Stala – Munkedal, Div 4 Bohuslän/Dalsland, Lördag 18/5, 13:00

Stala IF räddade kontraktet i slutomgången förra året och en hel del talar för att det även denna säsong blir strid på nedre tabellhalvan. Laget har inlett ungefär som väntat med fem poäng på lika många matcher, där samtliga poäng plockades under de inledande tre matcherna. Därefter har det dock gått utför och defensiven har varit under all kritik. Hela 1-7 i baken hemma mot tabelltrean Bengtsfors näst senast, följt av ännu en svag försvarsinsats då man föll med 2-4 mot mittenlaget Håfreström. Större förväntningar på fjolårstvåan Munkedals IF som då föll i kvalet till division tre. Denna säsong har dock inte börjat på önskat vis och Munkedal ligger med fyra inspelade poäng placeringen efter Stala. Det ska sägas att man haft det svårare spelschemat och näst senast visade man riktigt fina takter då man bortabesegrade ett annars hundraprocentigt Herrestad. Sur uddamålsförlust senast men vi anser att det ska vara goda chanser att kickstarta säsongen här och inleda klättringen mot övre halvan. Munkedal vann här på Lövängens IP med klara 3-0 ifjol och är det bättre laget även i år. Tvåan på Munkedal spelas till goda 1.75 gånger pengarna.

Sundbyberg – Skiljebo, Div 2 Norra Svealand, Lördag 18/5, 14:00

Skiljebo sågs som ett topplag inför säsongen men de ligger sist i tabellen efter sex spelade omgångar. Det är givetvis ett underbetyg till Skiljebo, samtidigt är det en tidsfråga innan det lossnar. De har varit spelförande i flera av de inledande matcherna men bollen har inte velat leta sig in i nätet. Skiljebo kommer närmast från en 0-0-match på bortaplan mot Kvarnsveden. Ett Kvarnsveden som lade allt fokus på att försvara sig – trots hemmaplan – och de fick med sig en poäng trots att Skiljebo skapade tre-fyra hundraprocentiga lägen. Sundbyberg har inte något märkvärdigt lag på papperet. De ligger visserligen tre poäng före Skiljebo i tabellen men det är bara en tidsfråga innan ordningen är återställd. Sundbyberg har inte något märkvärdigt lag och hemmaplansfördelen ska inte överskattas. Vi ifrågasätter Sundbybergs favoritskap och spelar Skiljebo till 2,90!

Rynninge – Umeå FC, Div 1 Norra,

Rynninge var nykomling ifjol, klarade dock kontraktet till slut efter en stark höstspurt vilket förvånade många. Örebrolaget har vunnit två matcher den här säsongen, en hemma mot Thorengruppen där de var väldigt effektivt och nu senast borta mot Sollentuna vilket var en rejäl skräll. Laget höll dessutom nollan med en nykomponerad backlinje, innan dess 17 insläppta på sju matcher och sämst i serien på det. Umeå FC har haft stor spelaromsättning till den här säsongen och rankas lägre än tidigare säsonger då offensiva spelare som Alexis Bbakka och Simon Mårtensson lämnat. Försäsongen var tuff för laget från Umeå med mycket snö som ställde till det. Efter en trevande insats i premiären mot Thorengruppen där de till slut vann har de kommit igång på väldigt bra sätt. Snygga hemmavinster mot Carlstad och Vasalund på slutet som varit hur rättvisa som helst och den nya spelargruppen verkar trivas riktigt bra ihop. UFC skapade mycket senast och mot Rynninges normalt sett svaga defensiv borde laget kunna ta betalt. Helt andra förutsättningar här jämfört med fjolårsmötet under hösten i sista omgången. Då spelade Rynninge för kontraktet medan Umeå var helt ur form och inte hade annat än äran att spela för. Umeå har bra chans att förlänga segerraden här. Hemmalagets defensiv bör luckras upp under matchens gång och vi får fina 1.85 i odds på Umeå-tvåan.