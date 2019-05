Foto: Bildbyrån

Malmö FF spelade i går hemma mot Elfsborg med en tom klacksektion första tio minuterna, detta då fansen på kortsidan markerade mot polisens senaste krafttag mot pyroteknik och tifon. Högerbacken Eric Larsson betonar vikten av MFF-supportrarnas betydelse.

– Vi är vana att alltid ha fansen i ryggen och de ger oss väldigt mycket energi. Direkt när de kom in på läktaren efter tio minuter förstod man verkligen hur mycket de betyder för oss, säger Larsson till FotbollDirekt.se.

En av allsvenskans största snackisar under våren har varit polisens hårdare tag mot att få stopp på pyroteknik på de allsvenska arenorna. De har beordrat en tuffare visitering där personalen tillåts vidröra samtliga kroppsdelar för att få tag på eventuella pyrotekniska pjäser. De har även förbjudit Sundsvall, AIK och Hammarby från att ta in OH-flaggor på läktaren, detta för att försvåra för fansen att maskera sig under den stora flaggan.

Dessa krafttag har fått allsvenska supportrar runtom i landet att reagera – och agera. I gårdagens derby mellan Djurgården och AIK körde de rivaliserade klackarna växelramsa där Gnaget skrek ”Snutjävlar” och Djurgården svarade med ”Fotbollsmördare”, inte helt olikt den manifestation som de två Stockholmsklubbarna utförde 2011 med tio tysta minuter och senare under matchen växelramsa som då riktades mot SvFF.

På tal om tio tysta minuter och att agera mot polisens krafttag mot pyroteknik var Malmö FF:s kortsida hemma mot Elfsborg i går tom första tio minuterna, detta en protest från fansen mot polisen.

MFF svarade för en svag första halvlek, men steppade upp rejält i andra och vann med 4-1 mot ett Elfsborg som redan efter halvtimmen spelad fick Simon Olsson utvisad.

– Skön seger. Vi pratade lite om det i dag att det inte var mycket i spelet som stämde första halvlek, men vi ledde i halvtid ändå. Dock var vi väldigt besvikna i omklädningsrummet under pausvilan. Skönt att de hade en utvisning så att vi kunde gnugga på rejält i andra. Även när de gjorde 1-1 kändes det som att vi hade kontroll och när vi sedan gjorde 2-1 kort senare, ja då kändes det ganska tryggt, berättar högerbacken Eric Larsson för FotbollDirekt.se.

Att klackläktaren var tom första tio minuterna måste ha känts konstigt?

– Ja, det var verkligen speciellt. Vi är vana att alltid ha fansen i ryggen och de ger oss väldigt mycket energi. Direkt när de kom in på läktaren efter tio minuter förstod man verkligen hur mycket de betyder för oss. Det var otroligt fint att få känna stödet när de kom in på arenan.

Kan en förklaring till er svaga första halvlek vara att klacksektionen var tom och att ni därmed inte fick samma pepp som ni annars får av stödet på Stadion?

– Det är möjligt. Framförallt hemma får vi en himla skjuts av fansen och man vill visa hela arenan att vi är på tårna och att vi kör på från början. Får man höra publikens jubel får man ännu mer energi och tändvätska. Så ja, absolut kan det vara så, men vi var förberedda på det och hade pratat om det innan matchen.

Det här med att polisen vill få stopp på pyroteknik genom att införa förbud mot olika tifon och så vidare – och att fansen då agerar likt i går, vad säger du om det?

– Jag är inte jätteinsatt i debatten, men som märktes i går är passionen och stödet från fansen obeskrivligt. Det är klart att man vill att de ska vara där och ge fullt stöd. Det är verkligen en speciell och häftig känsla att ha supportrarna där.

Det lär bli tråkigare för er spelare om tifon och annat på kortsidan på läktaren försvinner som en åtgärd av polisens nya hårdare linje?

– Precis. Sedan kan man så klart inte uppskatta saker som kan skada folk, det är ju ett problem. Men det är ju vissa få individer som begår misstag och tar dumma beslut på en fotbollsläktare – så är det ju överallt i samhället, att det är få personer som förstör för väldigt många. Det är tråkigt att få personer som tar dumma beslut ska straffa en större skara som bidrar med kärlek. Det är en svår fråga det här och jag vet inte vad som är rätt lösning.

Ni leder allsvenskan efter åtta omgångar. Kommer ni någon gång under säsongen tappa förstaplatsen?

– Nej, det tror jag inte. Det känns som att vi är starka och har ett stort självförtroende. Det här smittar av sig till hela laget och alla individer. Även om de två senaste matcherna spelmässigt inte varit bra har vi ändå vunnit, vilket är en styrka. Det är bara att fortsätta på den inslagna vägen.

Om IFK Göteborg vinner i kväll mot Norrköping på bortaplan är Blåvitt tabelltvåa och har då bara en poäng upp till MFF. På torsdag gästas de av MFF och Eric Larsson räknar med en tuff match om tre dagar mot ett lag som hittills har 9-1 i målskillnad på sina tre hemmafighter.

– Det är många bra lag i allsvenskan. Elfsborg som vi mötte i går har också gjort det bra och det finns inga dåliga lag i den här serien. Göteborg har gjort det bra i år och fått till sitt spel. De är ett tufft lag, men det visade sig Falkenberg också vara som vi förra helgen mötte (seger 2-1) och då tippas ändå Falkenberg tillhöra botten.

Anders Christiansen sköt det viktiga 2-1-målet mot Elfsborg i går. Han är avstängd mot Blåvitt. Hur mycket kommer det påverka er?

– Det är klart att ”AC” är en fantastisk spelare och han är viktig för vårt lag, men vi har en bredd i truppen som är väldigt bra och oavsett vem som kliver in i stället så kommer det bli bra!