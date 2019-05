Muamer Tankovic glänste när Hammarby hakade på i toppen. Laget har nu tre raka segrar och ser alltmer ut som en guldkandidat i årets allsvenska. Här nedan ger FD:s Peder Venseth sin syn på matchen.

FEM SNABBA MED PEDER VENSETH EFTER HAMMARBY – SIRIUS 2-O

Hammarby plockade tredje raka segern – dina tankar om matchen?

– I dag var det egentligen inget snack utan en segern kändes aldrig hotad. Bajen är extremt svårspelade på hemmaplan och passar speciellt de lite sämre lagen dåligt med sitt fina possessionspel. De nöter ner sin motståndare på ett effektivt vis, så även idag. Sirius försökt till den andra halvlek, men fick aldrig hål på ett stabilt hemmalag.

Muamer Tankovic med två nya mål – är han bättre än någonsin?

– I allsvenskan är han nog det, han har inte presterat dessa siffrorna under sin tid i Sverige tidigare. Han ser extremt spelsugen ut och hittar rätt för det mesta. I dag styrde han anfallsspelet på ett läckert vis med sin spelintelligens. Straffen prickar han dit med enkelhet för att sedan visa upp sina tekniska färdigheter i 2-0-målet. Där han fint bara lättar bollen över Sirius-keepern. Han är redan nu en kandidat till årets spelare.

Tjafs om vem som skulle slå straffen – din syn på den situationen?

– Det såg lite dråpligt ut när Nikola Djurdjic först stegade upp för att ta straffsparken för att i nästa skede bli bortskaffad av lagkamraterna till förmån för Tankovic som skulle slå straffen. I paus redde sedan mittfältaren ut situationen med att förklara att Djurdjic var sugen men att laget till i år bestämt att han skulle ta straffarna.

Sirius med ny förlust – hur jobbigt är läget egentligen?

– Tredje raka torsken nu och fem förluster på de sista sex matcherna gör att läget såklart inte är optimalt. Prestationerna har likväl inte varit katastrof, men det handlar som bekant om att ta poäng och där måste Sirius bli bättre om det inte ska bli en nedflyttningsstrid i slutet av säsongen.

Hammarby har verkligen hittat rätt på sistone – hur långt kan det bära?

– Jag ser inga direkta stopp för detta Hammarby. Nu får klubben dessutom in rejält med kapital i och med försäljningen av Odilon vilket gör att laget säkerligen kan behålla Vidar Örn Kjartansson plus kanske ytterligare förstärkning till sommaren. Nej, Bajen blir att räkna med till hösten och kommer med största sannolikhet vara med och tampas om det absolut ädlaste valörerna när säsongen går in i sitt slutskede.