Alexander Milosevic har imponerat för klassiska Nottingham Forest. Så sent som i helgen så lade han igen beslag på ”Man of the match”-titeln. AIK-favoriten höjer in i det sista sitt värde inför kommande förhandlingar. Manager Martin ONeill har ju redan visat att han vill ha Milosevic.

Alexander Milosevic fortsätter alltså att göra bra i från sig.

Tre raka segrar nu och alla med AIK:s förre SM-guldvinnare från start. Nu senast dessutom utsedd till matchens spelare när Nottingham slog Bolton hemma med 1- 0 på City Ground. Den engelska Championshipklubben med det uppe på topp-10.

Svensken just nu klart ordinarie i den trebackslinje manager Martin ONeill så framgångsrikt satt upp de senaste matcherna. Genomgående höga betyg har han fått och efter en lite mindre bra period har han nu kommit tillbaka starkt.

Alexander Milosevic, 27, har ett kontrakt som är för säsongen ut med Nottingham, ett avtal han skrev på i början av februari 2019.

Så sent som i början av förra månaden hävdade manager ONeill att AIK-favoriten var; ”Very much in Nottingham Forest plans”.