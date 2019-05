Jesper Karlsson, Carlstad United Foto: Bildbyrån

”Allsvenskan till Div 5” är stället för dig som gillar att spela på svensk fotboll! Följer du de lokala lagen lär du ha koll på just DIN serie. Låt de egna fynden bli stommen på helgens kupong och komplettera med Dagens Spels idéer. Varje vecka bjuder experterna på sina bästa vinnare – mellan Allsvenskan och Division 5!

Konceptet ”Allsvenskan till Div 5” togs fram sen spelbolaget Coolbet som enda spelbolag i världen tillkännagav att de erbjöd spel på svensk fotboll ner till Division 5. Dagens Spel sitter på expertisen kring alla serier – och får nu äntligen utlopp för den. Nedan hittar ni alla våra spel inför helgen!

Till Coolbets sektion för svensk fotboll här – med odds ner till Division 5.



Hällaryds IF – Sillhövda AIK, Div 4 Blekinge, Lördag 4/5, 13:00

Hällaryds IF blev femma förra säsongen i samma serie. Man hade en bra bit upp till toppduon men visade stundtals väldigt bra klass för divisionen och bara de övertygande seriesegrarna gjorde fler mål. Till denna säsong har HIF fått in flera nya spelare. Mångsidige Jint van Reeden och försvarsgeneralen Eddie Fridh sticker ut med meriter ifrån betydligt större sammanhang. Dessutom har man fått behålla stommen inklusive seriens bästa målskytt i Filip Brorson, som vräkte in mål ifjol. HIF har som mål att vinna serien och har också börjat på bästa sätt med tre vinster på lika många matcher. Senast blev det stark seger med 2-1 borta mot nykomlingen Nättraby. Gästande Sillhövda är en annan nykomling som tog sig upp genom att bli tvåa bakom nämnda Nättraby. Man har fått en bra start och har faktiskt full pott. Spelschemat har dock varit tämligen enkelt och segrarna gör att vi nu får ett oväntat högt odds på hemmalaget. En tidig seriefinal på Klockarebacken där HIF inte lär tappa många pinnar i år. Hällaryd bör lösa uppgiften och 2.00 är bra betalt på ettan!

Sundbyberg – Hudiksvall, Div 2 Norra Svealand, Lördag 4/5, 14:00

Vi tycker att Hudiksvall är en fin vinnare i Div 2 Norra Svealand under lördagen. Sundbyberg har inte något märkvärdigt lag på papperet och det är ett passande motstånd. Hudiksvall tippades som ett topplag inför säsongen och spelet blir allt bättre. Man ska komma ihåg att laget drogs med några offensiva skador som störde i premiären borta mot vassa toppkonkurrenten Karlberg och den 0-2-förlusten var inte mycket att säga om. Därefter har Hudiksvall besegrat Gamla Upsala och Kvarnsveden med totalt 8-1 på hemmaplan. I övrigt noteras 2-2 mot pigga uppstickaren Kungsängen på bortaplan. Sundbyberg har spelat två hemmamatcher – utan att övertyga – och det har resulterat i en vinst och en förlust. Helgens gäster lär bli betydligt tuffare motståndare än man tidigare har stött på och Sundbyberg måste höja sig en nivå för att kunna ta poäng. Kommer Hudiksvall upp i normal standard är det en finfin vinstchans och vi gillar tvåan till oddset 1.85!

Onsala – Qviding, Div 2 Västra Götaland, Lördag 4/5, 16:00

Onsala är en nykomling som har rivstartat men i premiären blev det dock förlust här hemma mot Hittarp. Ingen höjde på ögonbrynen men därefter har Onsala plockar tre raka segrar och efter 2-0 borta mot normalt starka Halmia senast är motståndarna förvarnade. Laget pressar högt och efter bollvinster är man blixtsnabbt framåt. En fin skalp senast alltså men övriga segrar har tagits mot lättare motstånd vi är lite försiktiga med att ranka upp Onsala. Gästande Qviding kommer till den här matchen med idel segrar och det finns inte mycket att klaga på. Rättvisa vinster hittills och Qviding har gjort det mycket bra – senast blev det 5-0 hemma mot Vinberg och det var stundtals spel mot ett mål. Vi vill peka på en viktig faktor här: Onsala är normalt ett lag som spelar på naturgräs men den ordinarie hemmaplanen är inte tillräckligt bra ännu och därför blir det åter konstgräs. Det ser vi som ett stort plus för spelskickliga och konstgräsvana Qviding. Göteborgslagets teknik och snabbhet lär betala sig och till 2.00 i odds är tvåan på Qviding vårt val.

Carlstad United – Sylvia, Div 1 Norra, Söndag 5/5, 16:00

Carlstad United ska ha bra chans att vara med i toppen på ”Norrettan”. Laget har svarat för flertalet starka säsonger med klart mer begränsad trupp än vad som nu är fallet. Nu står man bättre rustat än tidigare och offensivt ser laget riktigt spännande ut. Nyförvärven från Umeå – Timothy McNeil och Alexis Bbakka – är två tuffa forwards som blir svårstoppade för alla motståndare. Duon har öst in mål i säsongsinledningen för Carlstad U, som hittills är obesegrat. Nykomlingen Sylvia har inte varit tokigt men tappet i den senaste matchen oroar. Man var förhandsfavorit hemma mot Rynninge och ryckte till sig en 3-0-ledning – men tappade den och fick bara en pinne! Sylvia har visat målform på slutet då man snittat tre mål per match framåt i de tre senaste matcherna. Defensiven är dock inte speciellt trygg; det unga manskapet lär nog svänga en hel del i sina prestationer framöver också. Mycket talar för att Carlstad United plockar hem den här matchen. Vi har svårt att se gästerna hantera hemmalagets offensiv och den som tror att gästerna kan störa kliver med fördel in på överspelet. Vi lutar oss dock helst mot hemmalaget; antingen via handikappspel – eller också bygger man sin kupong kring Carlstad-ettan till som ”bank”.

Är du inte kund hos Coolbet ännu får du just nu 100 % bonus upp till 1000 kronor på första insättningen. Till välkomsterbjudandet här!

Åldersgräns 18 år för spel online. Spelar du för mycket – ring Stödlinjen på 020-81 91 00.