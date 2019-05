I fjol hamnade Isak Ssewankambo, 23, utanför laget både i Malmö FF och Molde. Nu är det andra bullar i Östersund. Där har ytterbacken fått fullt förtroende och gjorde sin karriärs första allsvenska mål mot Helsingborg.

– Det passar mig att spela en offensiv fotboll som ytterback. Här har jag licens att gå framåt, säger han till FotbollDirekt.se.

Som ungdomsspelare Isak Ssewankambo proffs i Chelsea.

Och redan säsongen 2014/15 fick han testa på spel i den holländska ligan och NAC Breda. Mellan 2016-2018 tillhörde han Molde, där han fick ganska gott om speltid de två första åren, innan han i fjol blev utlånad till Malmö FF.

Men konkurrensen var tuff i MFF som till en början gick tungt under Magnus Pehrssons ledning. När Uwe Rösler kom in stod det en tid senare klart att Ssewankambo återvänder till Molde under hösten. Väl där fick han blott göra fyra inhopp i den norska toppklubben.

När kontraktet gick ut med Molde blev det till slut Östersunds FK som fick napp. I februari skrev han på ett treårskontrakt med jämtarna och i allsvenskan har han fått en smakstart. Från start i samtliga sex matcher och i 3-0-segern mot Helsingborg fick han göra sitt första allsvenska mål. 23-åringen njuter av sin första tid i ÖFK.

– Klart det var skönt att göra mål. Laget spelade bra i matchen också. Jag trivs väldigt bra i klubben, med ledarna och med spelarna. Det har varit enkelt att komma in i laget, säger han till FotbollDirekt.se.

Var det viktigt med speltid när du valde klubb i vintras?

– Det var en del i beslutet men det är samma i ÖFK som i alla andra lag. Du måste visa framfötterna för att spela. Klubben lovade ingenting utan jag har fått visa att jag är värd att spela.

– Men det är klart att det kul att spela kontinuerligt igen. Det är det man vill som spelare.

Hur vill du beskriva tiden i Malmö FF?

– Det är klart att jag hade hoppats på mer i MFF. Men det var en lärorik period precis som varje klubb jag varit i. Visst gick det inte som jag hade velat, men jag lärde mig mycket.

Inga hard feelings att du inte fick fler chanser där?

– Nej, inte alls. Det är så fotbollen fungerar.

Vad säger du om Ian Burchnall som tränare?

– Jag gillar att han har bra kontakt med spelarna. Man känner sig trygg när man spelar. Det passar mig att spela en offensiv fotboll som ytterback. Här har jag licens att gå framåt.

Ssewankambo beskriver Östersund som en storstad jämfört med Molde och flytten till Jämtland har varit tämligen smärtfri. Mycket för att han känner spelare som Sixten Mohlin, Simon Kroon, Tesfaldet Tekie, Noah Sonko Sundberg, Dino Islamovic och Charlie Colkett (från ungdomsåren i Chelsea) sen innan. Han tror att laget kan vara med och slåss i toppen hela vägen.

– Jag tycker att vi är bra. Kollar man på våra färdigheter så finns mycket kvalitet. Sen har det bara gått sex matcher och det är tidigt att säga särskilt mycket. Men jag tycker att vårat spel blir bättre och bättre för varje match, säger ytterbacken som inte känner någon stress att flytta utomlands igen.

– Jag tänker inte så långt framåt. Det handlar bara om utvecklas och för att göra det måste jag använda varje dag till att förbättra mig som spelare.