IFK Göteborg går med i toppen. och som man gör det. 3- 0 mot som exempelvis AIK är ju inga marginella grejer. Det ser ut som att sportmedia-Sverige snart får börja prova dumstrutar. FotbollDirekts Patrick Ekwall är prestigelös:

– Dumstrutar kan vi säkert ta på oss om det fortsätter så här. Men låt oss vänta ett litet tag till, ber FD:s krönikör.

IFK Göteborg har sannolikt i modern tid aldrig varit så förbisedda som man är i år. På den allsvenska upptaktsträffen så hade Poya Asbaghi och Sebastian Ohlsson det sannerligen inte lätt.

Fanns det en enda positiv fråga från något håll?

Knappast.

All tid gick snarast ut på att svara på frågor om ett år som på förhand hävdats gå ut på att undvika spel i superettan. IFK Göteborg tippades först på 13:e plats så FotbollDirekts Patrick Ekwall var ju som ni hör så långt i från ensam om att inte kunna förmå sig att se några sådana kvaliteter som IFK just nu visar.

Här en intervju med Patrick Ekwall denna onsdag den 1 maj. Ekwall om sin syn på det närmast sensationella Blåvitt gjorde mot AIK tidigare i veckan.



Trots allt ganska så mycket samma lag som i fjol, inga större nyförvärv utöver Vibe och han var inte ens med mot AIK. Vad ser du för skillnader i det här Blåvitt kontra fjolårets, vad ligger bakom den här scenförändringen?

– Det är förstås en hel del självförtroende. Efter förlusten mot AFC och 20 minuter in i första hemmamatchen mot Elfsborg såg det här laget ut som en nedflyttningskandidat. När det väl lossnade – på två minuter – så känns det som ett lag som inte har några problem att köra fullt ut, utan att ens behöva tänka på vad de gör. Jag tror en hel del handlar om att det är spelare som spelat och tränat ihop under ett år. En fördel med att inte ha obegränsade resurser är att du inte byter ut så mycket av det du redan har, du bibehåller en och samma grupp och du måste ge unga spelare möjligheten – för du kan inte bra köpa in något nytt.

Benjamin Nygren aktuell för att säljas i sommar. Vilka andra namn kan vara aktuella och som Blåvitt kan casha in på, vad är din bedömning?

– Alhassan Yusuf känns förstås som ett annat alternativ.

Blåvitt tippades i bottenstrid av media (plats 13 på upptaktsträffen, vilket kanske ger något slags tvärsnitt av vad media i stort trodde). Är det dags att redan nu ta på dumstruten efter den här starten?

– Serien är slut i november. Så här långt har IFK Göteborg varit väldigt mycket bättre än vad rätt många bedömare trodde inför säsongen. Det går inte att bortse från. Och dumstrutar kan vi säkert ta på oss om det fortsätter så här. Men låt oss vänta ett litet tag till.

Hur stor skräll var det här i ett allsvenskt perspektiv i stort, att Blåvitt slog AIK och på det sättet?

– Sett till hur det såg ut mellan de här lagen förra säsongen så var det en sensationell utgång. Inte bara för hur mycket bättre IFK var utan också hur AIK för första gången på ett par år ramlade ihop fullständigt organisatoriskt och såg ut som en skrämd skugga av sitt forna jag.

Alhassan Yusuf dominant, hur ska vi ranka honom bland Blåvittvärvningar? Redan nu ett av Mats Grens största fynd?



– Det ser ut som ett fint Gothia Cup-fynd, ja. Även om Yusuf var en exceptionell talang som jagades av flera andra, exempelvis Häcken och Hammarby, där han också var på provspel. Det ska bli intressant att följa hans utveckling. Mot AIK var han sensationell.