Foto: Bildbyrån

Hammarby satsar på en matematiker för att utveckla sitt spel – engelsmannen David Sumpter har kommit in i en roll som analytiker i Bajen. Här berättar han om vad Hammarby gör bra och mindre bra enligt statistiken – och hur de grönvita kan bli ännu bättre:

– De passar mycket bra in i den typen av fotboll där matematiken spelar en stor roll. Jag har haft många diskussioner med Stefan Billborn, han vill spela en bollinnehavsinriktad fotboll, en vacker fotboll. Om man spelar vacker fotboll spelar man matematisk fotboll, säger Sumpter till FotbollDirekt.se.

Hammarby har ett nytt namn på ledarsidan: Engelsmannen David Sumpter kommer hjälpa Bajen med analys och statistik. Sumpter kommer jobba med det som kallas rörelseanalys och kombinera det med videoklipp – en form av videoanalys av både det egna spelet men även kommande motståndare.

Matematik och fotboll är två stora intressen för Sumpter och han har lyckats göra karriär på kombinationen av de bägge. Han har tidigare skrivit boken ”Soccermatics – Mathematical Adventures in the Beautiful Game”, han är bosatt i Sverige sedan flera år tillbaka och är i dag professor i matematik vid Uppsala universitet. Sumpter har skapat en algoritm som bygger ut expected goals över hela planen och med företaget Twelve så har han lyft fram statistik för fotbollslag och spelare i Premier League, Champions League och La Liga.

Men också allsvenskan. En liga han nu kommer jobba tätare med i form av analytiker för Hammarby. Sumpter var på besök hos Bajen flera gånger i höstas, och i december blev det klart att han skulle få en roll i Hammarby under kommande säsong. Den 1 april började han formellt, och hans arbete i klubben kommer utökas längre fram. Men det sker utan kostnad för Bajen. Sumpter har fått utvecklingsbidrag från Stiftelsen för strategisk forskning, och får sin lön därifrån.

Hur det kom sig att det blev Hammarby? Sumpter berättar att han haft kontakt med klubben en längre tid.

– Jag och Twelve har mest varit i kontakt med Premier League-klubbar tidigare, och jag har även haft ett projekt med FC Barcelona som är väldigt aktiva på det här området.

Men det här är mycket mer intressant för mig. Både för att jag bor här, och kan jobba mer aktivt med det. Men också för att man får tillgång på ett helt annat sätt, och därmed större möjligheter att göra intressanta saker.

– Det är det som är lite unikt med den här rollen tror jag. I Premier League fanns ingen möjlighet att ha den typen av kontakt med spelarna som den man kan ha här i Hammarby. Det är väldigt kontrollerat där och spelarna är skyddade. Det är otroligt värdefullt att jag kan göra det på det här sättet. Det finns ett filter i Premier League, det är så många olika personer som är inblandade i varje beslut i en klubb. Tränare och spelare är skyddade, det är väldigt politiskt kring sådana saker som vilken kontakt man kan få ha med dem. Här i Hammarby är det lite mindre, en liten grupp och kortare vägar till beslut.

Har du varit i kontakt med andra allsvenska klubbar också?

– Från Twelves sida har vi bara haft kontakt med Hammarby. Ola Larsson som är teknisk direktör i Hammarby har varit väldigt intresserad av det här under en lång period. De hade forskare hos sig även förra året. Då jobbade de med Per Linde och Simon Brändström från Analyzing sports. Per skrev sin kandidatuppsats fotboll för mig, så jag känner honom väl. De började bygga upp den typen av approach, men den här säsongen har Per och Simon har satsat på andra saker.

David Sumpter har genom sin algoritm sett att Hammarby står ut i allsvenskan på flera plan. Inte minst offensivt, där han förra säsongen såg att de spelade ett spel som var närmare internationella storklubbar än vad de allsvenska konkurrenterna gjorde. Det var också en anledning till att han tyckte det var intressant att jobba med klubben.

– De passar mycket bra in i den typen av fotboll där matematiken spelar en stor roll. Jag har haft många diskussioner med Stefan Billborn, han vill spela en bollinnehavsinriktad fotboll, en vacker fotboll. Om man spelar vacker fotboll spelar man matematisk fotboll. Så ser jag det i alla fall (skratt). Nej men det som gör att de blir intressanta matematiskt är att de spelar med mycket possession i sista tredjedelen. Om man som lag bara spelar försvar och tjongar upp bollen… det finns inte så mycket matematik man kan göra på det egentligen. Så det är den typen av fotbollslag där jag med hjälp av matematik kan göra en insats.

– Jag hade en diskussion med spelarna, hade en förelösning i fredags. Jag tog Manchester City som exempel, visade hur de är organiserade och deras principer. Det är inte det att vi ska bli lika bra som Manchester City, det är inte det jag menar. Men principen om hur man jobbar med bollen i sista tredjedelen, när man har possession. Vi har några exempel från derbyt mot Djurgården, bland annat med Simon Sandberg som är otroligt stark på högerkanten. Han kom fram lite mer centralt i derbyt mot Djurgården och hade ju bland annat en stor chans där i andra halvlek. Enligt expected goals var den 35-procentig – en mycket bra målchans. Han hade två stycken faktiskt. Det är något man kan se i Man City, att ytterbackarna kommer fram och in centralt, där kan man se paralleller. Jag är kanske lite biased nu, men jag tycker det är vackert när alla spelare är involverade i anfallsspelet.

Han kommer in på ett resonemang om hur man kan undvika kontringar för motståndarlaget och istället omvandla ett bolltapp till egna mål framåt. Något som Manchester City gör bra enligt Sumpters statistik.

– När man har bollen så gäller det för de flesta spelare att man ska öppna upp ytor. Men samtidigt ska vi ha en bra försvarsposition. Om du anfaller och har fem spelare inne i motståndarboxen till exempel. Då ska de andra fem utespelarna kontrollera ytorna utanför boxen och begränsa möjligheten till kontring för motståndarlaget. I det här så finns det inte så stor skillnad mellan anfall och försvar egentligen. Man kan se statistiskt att Manchester City gör många mål genom att först starta anfall, anfallet misslyckas men man har en återerövring av bollen inom tre sekunder, för att sedan gå till anfall igen mot ett försvar som inte är samlat. Så det är attack-försvar-attack. Det är det vi vill göra i Hammarby också. För att lyckas så måste laget vara bra positionerat hela tiden.

Även om Sumpter nu kombinerar fotboll och matematik så var hans forskning tidigare inriktad på matematik inom helt andra fält. Han inledde sin forskarbana med att studera djurliv, främst fågelflockar och fiskstim). Och den forskningen är högst applicerbar även på fotboll säger han.

– Den forskningen jag gjort på fiskstim går att använda på fotboll också. Fiskar interagerar med varandra i tre zoner. Om de är på väg att krocka med en fisk har de en ”repulsion zone” där de undviker det och rör sig åt andra håll. Sedan finns det en zon som heter ”alignment zone”, där de rör sig och interagerar med andra fiskar. Sedan finns det en zon längre ut, ”attraction zone”.

– Det som är intressant i fotboll är att de här tre zonerna går att applicera på spelet. Man har fisken är centrum det är spelaren med bollen som är första zonen, andra zonen är de närmaste spelarna runtomkring bollinnehavaren. Och den tredje zonen är alla andra spelarna runtomkring, längre bort på planen. Man kan rita cirklar utifrån de tre zonerna, och det är den yttersta som är mest intressant matematiskt. Positioneringsspelet i den yttersta zonen, det är där matematik kommer in i bilden. Att skapa rörelser är svårt att beskriva matematiskt.

– Så förenklat: 1. Hålla bollen. 2. Skapa passningsalternativ. 3 Skapa ytan. Matematik hjälper med den tredje zonen. Jag kan inte förklara för spelarna hur de ska hålla bollen eller vilka beslut de ska ta med bollen, det har de gjort sedan de var barn och det sker spontant i stunden. Däremot hur man ska skapa ytorna runtomkring.

Datan som samlas in kommer att vara till användning för Hammarbys spelare i träning, men också under match.

– Det vi kan säga är, hur kan vi kontrollera ytan? Hur kan vi kontrollera bollen? Och hur kan vi kontrollera motståndarlaget? Vi har kameror på alla arenor och kommer kunna visa statistik och video för spelarna. Vi kan prata med dem före, i paus och efter matchen. Jag har fått väldigt bra kontakt med Stefan (Billborn), Pablo (Pinones-Arce) och Jocke (Björklund), de är väldigt intresserade av den här metoden. De vill introducera det här i spelet allt eftersom.

– Stefan kan prata hur länge som helst om fotbollstaktik. Jag skulle beskriva hans idé om fotboll som väldigt matematisk. Jag försöker ta hans idé och använda data för att beskriva hur han vill att vi ska spela.

Hammarby ligger åtta efter sex spelade omgångar. Utifrån statistiken, hur bra skulle du säga att deras säsong varit hittills?

– Vi är tillsammans med Djurgården de som rankar högst i expected goals. Anfallsmässigt leder vi tillsammans med Djurgården. Över sex matcher så har vi haft bättre chanser än Djurgården, de har haft fler chanser. Men allt som allt är vi bättre offensivt. Det som är mindre bra är försvarsspelet, där rankar vi runt sjua-åtta någonstans. Där finns det saker att jobba med. Där kan man tänka på positionering till exempel, och det kommer vi prata om de kommande veckorna.

Hammarby slog Djurgården med 2-1 i derbyt men känslan var att segersiffrorna kunde ha blivit större. Och enligt expected goals var det också så.

– Jag kollade igenom statistiken på derbyt. Vi vann expected goals med 2,5 mot 0,75. Jag kunde inte låta bli att skicka ut den siffran på Twitter innan jag skickade den till ledningen (skratt).

Det låter som en ovanligt stor differens?

– Ja, det är ovanligt stort. Men framför allt, att ha 2,5 är väldigt bra.

Men det kan lika gärna vara tvärtom, att siffrorna inte speglar känslan man har kring matchbilden. Han exemplifierar med Bajens två föregående matcher innan derbyt, 3-1-segern mot AFC Eskilstuna och 1-4-förlusten mot Malmö FF.

– En sak som nog överraskar är att AFC Eskilstuna var bättre enligt expected goals i andra halvlek mot oss än vad Malmö FF var. Vi hade en diskussion med spelarna, jag påpekade det här för dem inför derbyt. De var besvikna på resultatet i Malmö, och kom ut starkt mot Djurgården. Men det kändes viktigt att påpeka att det enligt statistiken inte var så dåligt. Det är inte så att Hammarby var överlägsna i matchen mot Malmö, verkligen inte. Men enligt expected goals var Malmö var värda ett mål. Det var en 1-1-match, 0,7 för Malmö mot 0,4 för Hammarby i expected goals.

Du tittar också på individuella spelares statistik. Är det några som sticker ut så här långt?

– Han som jag är mest imponerad av hittills är Darijan Bojanic. Jag älskar den typen av spelare. Jag tror att många fans upplever honom som… jag vet inte hur jag ska uttrycka det bra på svenska, lite nonchalant, eller avslappnad? Han har ett rörelsemönster som inte påminner om den traditionella, jättetaggade fotbollsspelaren. Men om man tittar på hans statistik… på Twelves ranking, han spelade 45 minuter mot Djurgården men var topprankad ändå. Han hade fyra väldigt öppnande passningar, varav en assist och en som skapade en målchans. Och han vinner tillbaka bollen ganska ofta. Så han är ett väldigt intressant exempel på en spelare som många kanske tittar på och säger att, ”han bidrar inte så mycket”. Men just nu bidrar han lika mycket som Jeppe Andersen, både i att skapa framåt och i det defensiva.

– Sedan, en personlig favorit är Tankovic. Jag har haft många diskussioner med honom om skott; när man ska skjuta, när man ska passa. Han är intresserad av den typen av resonemang. Tankovic är bra och det finns en anledning till det – han är väldigt intresserad av sin egen roll och utveckling.

Jag tror många imponerats av honom under säsongsupptakten. Vad är det specifikt han gjort hittills som sticker ut?

– Förra säsongen, sista tio matcherna där gjorde han inga mål. Han tog inte tillräckligt många skott, och när han sköt så var det för långt från målet. Han skapade och bidrog offensivt ändå genom sitt passningsspel, men han tog inte nog många skott. Den här säsongen, om man kollar statistiken… han kommer i bättre lägen när han skjuter. Vi kan se det på målen han gjort hittills, men även andra skott han tagit som inte blivit mål. Att han tar ett extra steg in mot mål från sin kant innan han skjuter. Det är ett exempel på hur man kan ha en diskussion med spelarna, baserat på expected goals.

– Jag tror att han förra säsongen skulle passa bollen in i straffområdet. Det var den som var hans största bidrag till laget. Mot Djurgården hade han två dribblingar på kanten och kom runt och kunde spela snett inåt bakåt. Så de sakerna är lite ”nya för säsongen” om man säger så. Och de sakerna är statistiskt mycket farligare än längre svepande passningar bakifrån in i boxen. I den position han har så kan han antingen komma runt och kan spela snett inåt bakåt eller vandra in banan och avsluta. Kan man göra båda sakerna så blir det väldigt svårt att försvara mot.

En spelare som för många sticker ut är Vidar Örn Kjartansson. Utan att ha någon statistik framför mig så får jag känslan av att han deltar väldigt lite i spelet men är extremt närvarande i straffområdet?

– Det är riktigt. Han står i boxen och gör mål. Vi hade en diskussion om det, hur de ska spela. Just nu finns det inget man bör ändra på när man ligger i topp i expected goals. Så jag skulle aldrig säga till honom, ”du ska bidra mer i uppbyggnaden”. Han får sina chanser, och han sätter dem. Jag vet inte på rak arm vad han ligger på i expected goals, men skulle gissa på fyra.

– Så ja, han är absolut speciell på det sättet. Om man tittar på hur han bidrar i uppspelsfasen, han är mest där i boxen och gör mål. Och det var ett problem i slutet av förra säsongen, Hammarby litade väldigt mycket på att Niko (Djurdjic) skulle göra mål, men han har andra uppdrag på planen också, han spelar djupare. Det var det som saknades litegrann, så det var bra att han kom in.

Även om Sumpter kommer från den akademiska världen så är han noga med att inte ta med sig för mycket av det in i fotbollen. Föredrag av den mer traditionella sorten kommer han att undvika i största mån.

– Man vill inte stå där och göra föreläsningar hela tiden. Jag går till träningarna istället. Det gäller att få in lite den biten, istället för att köra för mycket teoripass. Det kan vara för mycket teori för spelarna om det inte är givande, då har de ingenting för det. Det viktigaste i fotboll är trots allt träningen, och man tränar 1,5 timme varje dag. Sedan är det förstås bra om man äter lunch tillsammans och är social. Men om man jämför med en vanlig en arbetsdag mellan 9 och 17, den finns inte så mycket mer man kan fylla dagen med. Det måste vara givande för spelarna också. Så det är korta föreläsningar och individuella samtal med spelarna.

Hur skulle du säga att intresset är från spelarnas sida kring det här generellt?

– Intresset är väldigt högt från spelarna. Sedan är de olika som individer. Till exempel Niko, han är en tävlingsmänniska utan dess like. Jag har aldrig träffat någon med så stark tävlingsinstinkt som han har. När han fick veta att vi sätter poäng på Twelve, då ville han direkt veta, ”vem är topprankad på det, vem är topprankad på det”. Han skulle gå in för att få bäst rating. Jag fick förklara att vi visserligen tittar på olika saker i spelet men att vi också gör en helhetsbedömning (skratt).

– Så de är intresserade av olika saker, några är intresserade av ”birds eye view” som visar hur spelarna rör sig på planen och hur man kan ta bättre löpningar och positionera sig, det är Niko som är intresserad av poäng, det är Tankovic som är intresserad av sin egen roll i laget. Det är olika. Så jag vill bygga på det, deras personliga intresse. Det ska mer vara så att de kommer till mig med egna frågor än att jag ska pracka på dem en massa saker.