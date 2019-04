Foto: Bildbyrån

FOTBOLLDIREKT I SAMARBETE MED SVENSKA FANS

IFK Göteborg vinner igen och man gör det mot till och med guldfavoriter. 3- 0 mot AIK ser ut som den största IFK-kvällen på flera år. Här har FotbollDirekt en text från SVENSKA FANS och 7 tankar om gårdagskvällens möte på Ullevi.



”Lasse Vibe var inte ens med på plan idag, men jag undrar om inte hans ankomst till Blåvitt gjort enormt mycket för laget och hela föreningen. Den injektionen av framtidstro som laget och föreningen behövde”.

Ja, frågan är om det är hemplockandet av dansken efter några år i England som gjorde att man hittade den avgörande brickan?

Klart är hur som helst att man omgående undvek blindskär i säsongsstarten och sex omgångar in i serien så är man ju långt ovanför tipsen som obönhörligt sagt att det är stor fara för bottenstrid.

Nu har istället nye sportchefen Kennet Andersson istället fått uppleva bland annat 9- 1 på hemmaplan, ja, det ä r till och med bättre än Häcken och Blåvitt kan kan nu möjligen vara på väg att ta initiativet i stan igen.

I övrigt i detta jobb från Svenska Fans:

2. Den explosiva pressen.

3. Varianterna.

4. ”Hasse”.

5. Taktisk knock-out.

6. Måste gnälla över något.

7. Är det här på riktigt?

Det är kanske frågan som allra mest måste fram just nu?

Vad är det här värt? Vilka kvaliteter och mentalitet har denna trupp för att i längden hålla ens i närhet av denna takt? Här igen Svenska Fans reporter Adrian Pihl Spahiu:

”Även under 2018 spelade Blåvitt bra under våren. Då kom hedersamma förluster och några imponerande segrar. Bland annat slogs ju både Malmö och Häcken på en vecka. Ändå stod vi där på ett kallt Grimsta under hösten och fruktade Superettan. Så varför skulle det inte bli samma i år?”.

Han fortsätter sedan med:

”Det här är på riktigt”.