AIK, Norrköping och Malmö kvalspelar i Europa till sommaren. Under tisdagen meddelade Nent att deras Viaplay kommer att sända lagens hemmamatcher.

– Det här är bästa tänkbara sommarunderhållning på Viaplay under semesterveckorna, säger Per Nunstedt, sportchef Nent Group Sverige i ett pressmeddelande.

Malmö FF tog sig hela vägen från kvalspel till sextondelsfinal mot Chelsea. Nu hoppas AIK, Norrköping och just MFF göra något liknande i år.

De tre lagen är alla klara för kvalspel i Europa till sommaren. AIK för Champions League, Norrköping och MFF för Europa League.

Under tisdagen kom beskedet att Nent visar lagens hemmamatcher via sitt Viaplay och sportchefen Per Nunstedt jublar.

– Det här är bästa tänkbara sommarunderhållning på Viaplay under semesterveckorna, säger han i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi är oerhört glada över att följa AIK:s, Malmös och Norrköpings väg ut i Europa. Just de svenska lagens kvalfotboll har verkligen engagerat Viaplays tittare under de senaste åren.

Fotnot: Även Häcken eller AFC Eskilstuna kommer kvalspela i Europa League. Detta avgörs 30 maj då Svenska cup-finalen spelas.