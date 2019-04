Foto: Bildbyrån

FOTBOLLDIREKT ENKÄT OM DEN ALLSVENSKA VÅREN

FotbollDirekt startade en enkät i slutet av förra veckan. Över 1 000 läsare deltog och svarade bland annat på frågor som ”Vårens mest kontroversiella allsvenska händelse?” och ”Han får sparken först?”. Det sistnämnda träffade Stefan Billborn men efter derbysegern så lär han fått sista ordet för ett bra tag framöver.

FotbollDirekt har gjort en minienkät med frågor som:

1) Mest kontroversiellt så här långt, 2) Vilken klubb överraskat mest, 3) Mest negativa start, 4) Vilken sportchef har gjort bäst Silly season, 5) Vilken tränare sparkas först?, 6) Vilka vinner SM-guld, 7) Och vilken klubb blir årets flopp?

Och bland mycket annat så engagerade flaggförbudet så pass mycket att den nyhetsutvecklingen anses som vårens mest kontroversiella allsvenska nyhetshändelse.

Nu gjordes den här undersökningen innan söndagens derby som slutade med att ett lätt pressat Hammarby tog årets första seger efter 2- 1 mot Djurgården.

Sannolikt ett välbehövligt lugn för Stefan Billborn, så cool katt han nu är alltid, alltid ser ut att vara under matcher. Men innan söndagens stormatch i Stockholm så visar det sig nu att merparten av våra läsare som röstade i enkäten ansåg att det är just Bajentränaren som mest löper risken just nu att bli den allsvenske tränare som får sparken först under 2019.

Hela 32 procent röstade på honom med ÖSK:s Alex Kjäll på andra plats med 21 procent. I botten på den listan och tryggast just nu ansåg Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf sitta tillsammans med Giffarnas Joel Cedergren.

Årets transferfönster anses vidare Bosse Andersson gjort för Djurgården, samt Malmö FF:s Daniel Andersson. Båda i topp i den kategorin.

Detta som ett axplock av alla frågor som presenterades.

HÄR hela FotbollDirekts enkät som publicerades första gången onsdags i förra veckan.

Fråga 1. Vad har varit mest kontroversiellt så här långt?

1. Polisen i Sundsvalls förbud (som nu är hävt) mot OH-flaggor: 32 %

2. Den avbrutna matchen mellan IFK Göteborg och Gais (Svenska cupen): 25 %.

3. Debatten kring repriser på arenorna/Vladimir Rodic agerande: 12 %

4. AFC Eskilstuna-spelarna bråkade om en frispark mot Bajen: 10 %

5. Östersunds FK:s pågående bojkott av Östersundsposten: 8 %

Fråga 2: Vilket lag har överraskat mest positivt så här långt?

1. Djurgården: 36 %

2. IFK Göteborg: 25 %

3. Elfsborg: 11 %

4. Sirius: 9 %

5. Helsingborg: 5 %

Fråga 3: Vilket lag har överraskat mest negativt så här långt?

1. Hammarby: 41 %

2. IFK Norrköping; 22 %

3. AIK: 16 %

4. Örebro: 8 %

5. Häcken: 4 %

Fråga 4: Vilken allsvensk sportchef/manager gjorde det bästa arbetet under vinterns silly season?

1. Bosse Andersson, Djurgården: 31 %

2. Daniel Andersson, Malmö FF: 12 %

3. Jesper Jansson, Hammarby: 9 %

– Stefan Andreasson, Elfsborg: 9 %

– Björn Wesström, AIK: 9 %

Fråga 5: Vilken/vilka tränare får sparken först?

1. Stefan Billborn, Hammarby: 32 %

2. Axel Kjäll, Örebro: 21 %

3. Rikard Norling, AIK: 9 %

– Nemanja Miljanovic, AFC: 9 %

5. Magnus Pehrsson, Kalmar: 5 %

Fråga 6: Vilka vinner SM-guld?

1. Malmö FF: 58 %

2. Djurgården: 18 %

3. AIK: 9 %

4. Hammarby: 5 %

5. Häcken: 2 %

Fråga 7: Vilka blir årets flopp?

1, Hammarby: 41 %

2. AIK: 18 %

3. IFK Norrköping: 10 %

4. Örebro: 9 %

5. Östersund: 5 %