Det blev en kross på Nya Ullevi. IFK Göteborg vann med hela 3-0 mot regerande mästarna AIK – en ordentlig knall och Blåvitt nu bara en poäng från delad serieledning. FD:s Casper Nordqvist nedan med fem tankar kring det som inträffade i Göteborg.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER GÖTEBORG – AIK 3-0

Blåvitt fortsätter att övertyga enormt på Nya Ullevi. Ska de verkligen byta arena?

– Det är minst sagt ett märkligt dilemma för Blåvitt – på ett bra sätt, ska tilläggas. Tre raka hemmasegrar på Nya Ullevi och tre mål i varje match är ett otroligt facit, inte minst med tanke på att de mött bra lag i form av Elfsborg, Helsingborg och nu AIK. Att byta till Gamla Ullevi nu? Puh, det hade inte jag velat göra som IFK-spelare!

AIK förnedrat, vad hände?

– De var verkligen helt under isen i kväll och såväl 1-0 som 2-0 var rejäla bjudningar från AIK. Giorgi Kharaishvilis frispark gick igenom muren och själva skottet borde nog Oscar Linnér ha tagit. Samme Linnér olycklig när han styrde in Patrik Karlsson Lagemyrs avslut i eget nät. Linnér, som under så lång tid varit så värdefull för AIK, gjorde i kväll en av sina svagare insatser på bra länge.

Gnaget med åtta poäng efter sex matcher. Underkänt?

– Klart att det är eftersom de är regerande mästare, då ska poängen vara fler. Dessutom har spelet inte alls sett bra ut. Det här är riktigt oroväckande för AIK! Deras lycka är att inget annat lag stuckit iväg i toppen och de är trots allt bara tre pinnar från delad serieledning.

På tal om tabelltoppen är Blåvitt bara en poäng från förstaplatsen. Jätteskräll?

– Ja, det måste man säga. De tippades av många åka ur serien och imponerade varken i cupen eller i premiären mot AFC Eskilstuna (förlust 1-3). Att de tagit tre raka hemmasegrar och att de kanske rentav skulle ha vunnit matchen borta mot Djurgården (slutade i stället med noll poäng) är häftigt att se. Grymt jobb av tränaren Poya Asbaghi och resten av Blåvittlaget!

Om du ska nämna någon som stack ut lite extra i kväll, vilket namn ploppar då upp?

– Patrik Karlsson Lagemyr! Han var magnifik och har varit så i flera av årets matcher. Ett mål och en assist i kväll. ”Paka” har verkligen växt ut till lagets nummer 10!