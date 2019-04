Stormötet mellan IFK Norrköping och Malmö slutade 1-1 på ett soligt Östgötaporten efter två tidiga mål. Guiilermo Molins nickade in 1-0 i fjärde minuten innan Christoffer Nyman prickade in 1-1 två minuter senare. MFF delad serieledare ihop med Djurgården och Elfsborg på elva poäng.

Inför i kväll hade Malmö FF studsat tillbaka rejält efter en svag start i inledningen av årets allsvenska och radat upp tre raka segrar, senast hela 4-1 hemma mot Hammarby.

Nu möte borta mot IFK Norrköping, ett klassikermöte mellan två av de senaste årens mest framgångsrika klubbar i allsvenskan. ”Peking” hade inför dagens match dock inlett årets allsvenska allt annat än bra poängmässigt. Bara sex pinnar efter fem matcher. Positivt nu dock att Christoffer Nyman var tillbaka i elvan efter skada, så även Jordan Larsson som missade 1-1-matchen mot Djurgården i torsdags på grund av av en avstängning.

I Malmö FF saknades fortsatt Behrang Safari i elvan. Försvararen, som missade de fyra senaste matcherna på grund av skada, åkte med upp till Norrköping men bedömdes inte redo för att starta på Östgötaporten. Inte heller Markus Rosenberg fanns med i elvan. MFF-kaptenen i stället på bänken.

Drömstart för Malmö FF i solskenet på Östgötaporten. Sören Rieks slog ett inlägg från vänster och inne i straffområdet var Guillermo Molins starkast med pannan och knoppade in 1-0.

MFF-glädjen dock kortvarig, för bara två minuter senare kvitterade Christoffer Nyman då han vek in från vänster och placerade in 1-1 i bortre – via stolpen. Snyggt mål och vilken start på denna drabbning!

I upptakten av den andra halvleken hade MFF två jättelägen att ta ledningen. Först kom Andreas Vindheim fri vars avslut inne i straffområdet räddades av Isak Pettersson. På den efterföljande hörnan blev det återigen farligt för skåningarna då Berget från nära håll styrde bollen tätt över.

I den 65:e minuten gjorde Norrköping sitt första byte. Ut med Christoffer Nyman, in med Sead Haksabanovic.

Med dryga 20 minuter kvar bytte MFF in Markus Rosenberg och Marcus Antonsson. Ut med Jo Inge Berget och Guillermo Molins.

Kort senare byte i Norrköping. Ut med Simon Skrabb, in med Kalle Holmberg.

Marcus Antonsson fick ett kanonläge på tilläggstid att avgöra, men stjärnan lyckades in nyttja friläget och blev ikappsprungen. I stället slutade mötet 1-1 och det innebär att MFF är uppe på elva poäng – lika många pinnar som Djurgården och Elfsborg som toppar allsvenskan.

Norrköping med sju poäng efter sex matcher.

IFK Norrköping: Pettersson – Dagerstål, Larsen, Gerson – Smith, Skrabb, Fransson, Thern, Thorarinsson – Nyman, Larsson

Malmö FF: Dahlin – Vindheim, Bengtsson, Lewicki, Lrsson – Traustasson, Bachirou, Christiansen, Rieks – Berget, Molins.