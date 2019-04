Foto: Bildbyrån

KRÖNIKA MED FOTBOLLDIREKTS MAGNUS ÖSTERBERG

Det är dags för derby i Stockholm och det är Hammarby mot Djurgården som står för underhållningen. Inledningen har pekat i lite olika riktning för de båda lagen och utan att överdramatisera kan man väl säga att seger eller förlust idag gör att riktningen antingen förstärks rejält eller betyder en kursändring.

Hammarby är hemmalag och det innebär att stödet till Bajen kommer att vara starkt från läktarhåll. Det är ett stöd som kommer att behövas för att ”få ordning” på en lite svagare start än vad många grön-vita hade hoppats på innan serien drog igång. Matchen idag ger i vanlig ordning maximalt tre poäng men givetvis skulle en seger betyda att man kan gå vidare och lämna en svajig start bakom sig med nytt självförtroende.

Djurgården har fått väldigt mycket att stämma och trots en hel del skadeproblem har man hittat vägar till vinster och poäng i samtliga fem inledande omgångar. Det är ruskigt starkt gjort! Nu är det (väl?) så att truppen inte i all evighet kan klara av skador och flytt av spelare men att man redan gjort bra resultat med ”fel spelare på fel plats” gör att självförtroendet växer sig allt starkare. Det ska man verkligen inte underskatta. Samtidigt blir det också en delikat fråga för Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf hur man ska formera sin elva. Ska man exempelvis peta Tommy Vaiho som gjort ett par väldigt fina matcher? Hur väljer man att formera sin backlinje och sitt mittfält? Det är självklart angenäma frågor att lösa men det gäller ändå att de träffar rätt här.

***

Hammarby har i nästan samtliga fem inledande matcher haft riktigt bra perioder, problemet är att det inte har sett ut så i en hel match ännu. Idag lär Stefan Billborn vilja ha kontroll på matchen och förhindra Djurgårdens lite mer raka och fysiska spel.

Det pratas ofta om kontroll och att det ska vara ”framåtlutat”. Det vill säga bollinnehav och med en offensiv tanke/matchplan. I mina ögon kan man få en sådan match om man:

Pulserar sitt presspel i matchen så att man orkar fullfölja hela matchen.

Startar sitt försvarsspel aningen lägre i planen för att förbli kompakta.

Har ett snabbare passningsspel och slår ut motståndarnas lagdelar tidigare, med fördel ut på egna kantspelare så att eventuellt bolltapp inte riskerar bli så kännbart.

Använder sig av ett rakare och mer resolut passningsspel runt och i motståndarnas straffområde. Bolltapp där kostar för mycket kraft i slutändan.

Lätt att säga och tycka, svårare att förmedla och för all del utföra på planen. Men ändå. Try it – you like it.

***

Djurgården å sin sida ska fortsätta på inslagen väg. Inte krångla till det, använda sina djupledshot och sin kraft centralt. Om Astrit Ajdarevic spelar från start är det han som ska hålla i taktpinnen (med boll) och de andra ska dra isär Hammarbys lag i djupled. Mohamed Buya Turay och de kantspelare man väljer har samtliga bra kapacitet i djupled. Det går fort.

Jesper Karlström har tagit kliv sedan förra året och Kevin Walker har ett större förtroende än ifjol, just nu i alla fall. Buya Turay är en vass spelare som på rätt humör kan störa alla backlinjer han möter i allsvenskan.

***

Hammarby måste stänga igen sitt försvarsspel och ”sätta” det mycket bättre. Spelet i det egna straffområdet, andrabollsspelet (över hela planen) och att inte förlora bollen centralt i planen är tre nycklar till att stänga butiken.

Offensivt måste farten på kanterna, hoten från Kjartansson/Djurdjic i straffområdet resultera i fler inspel/inlägg där man dels skapar bra målchanser. Med det sagt ska man som sagt försöka förhindra att åka på en defensiva omställningar som kostar väldigt mycket kraft.

Djurgården är väldigt starka på offensiva fasta situationer och det handlar både om de som slår frisparkar och hörnor men också om att tränarduon Bergstrand/Lagerlöf har med sig galet fin statistik från sina år i Sirius. Stor andel av målen man gör kommer från fasta situationer och det är inte bara statistik, det är fakta.

***

Det är i stort sett alltid helt omöjligt att förutspå hur matchbilden ska bli i ett derby men jag vill tro att det blir en fartfylld och intensiv match. Det blir inte alltid den mest ”sevärda” och kvalitativa fotbollen i de här matcherna, känslorna kan lätt ta över..

Att säga vem som vinner det är ju faktiskt enkelt:

De som gör flest mål.