Veckans lista på Svenska Fans MFF-sidor, ”Sex och jävligt offside” har kommit. Malmö FF har kommit tillbaks starkt de senaste matcherna medan Bajen först senast tog årets första trepoängare.

”Sedan Hammarby återvände till allsvenskan har vi en fin hemmasvit mot dem. Ifjol vände vi underläge till 2-1-seger i en måstematch i kampen om tredjeplatsen’‘, skriver SF:s redaktör bland annat.

Malmö FF går in i kvällen med siffror som på förhand borde ge ett psykologiskt övertag på Hammarby. Lägg där till hur skåningarna i en elfte timme förra året snodde tredjeplatsen av just Bajen.

Å andra sidan tog stockholmarna nu senast sin första seger för säsongen, detta tillsammans med att man nu slipper favorittryck med tanke på vilken bortamatch det är som väntar.

Svenska Fans nya lista om Malmö FF har kommit i dag och reflekterar över det sett ut mellan skåningarna och Hammarby sedan allsvenska comebackåret för fyra år sedan:

”Året dessförinnan, 2017, fick Johan Wiland se laget han just lämnat oss för bli överkört. Han gjorde ett par spektakulära räddningar, men fick ändå släppa fyra bollar förbi sig. 2016 njöt vi av en sån där skönt avslagen novembermatch mellan en redan klar mästare och ett mittenlag. Vi vann med 3-0, efter att Markus Rosenberg hoppat in i slutet och smällt in två bollar. Och så bjöd 2015, Hammarbys allsvenska comebackår, på en match där vi fick vänta tills in på övertiden innan vi, tack vare Agon Mehmetis 3-1, kunde andas ut. Kanske är det dumdristigt och ödesutmanande att peka på denna positiva svit … men jag hoppas den förlängs från fyra segrar till fem’‘.

Jämte kommer man in på försvarsvikariat och en allsvenska som varit långt i från logisk under inledningsomgångarna. Markus Rosenbergs symbolik och några ord om Eikrem som går uppåt igen.

Men mest av allt återstår det ännu kanske att se om Malmö FF är slutgiltigt stabiliserat efter den roddiga starten.

”Alla jag pratat med om Siriusmatchen säger ungefär samma sak. ”Onödigt nervöst”. ”Vi borde avgjort tidigare”. Och ja, även om 1-0-segrar på bortaplan har en skön doft av storklubbs-dag-på-jobbet, föredrar jag att slippa tugga på naglarna i slutminuterna’‘.

