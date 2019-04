John Guidetti slog i går kväll till med ett efterlängtat mål i La Liga. Men anfallarens kväll skulle få ett tråkigt slut – i den andra halvleken fick svensken utgå skadad. Alavés tappade dessutom sin 2-0-ledning till 2-2.

John Guidetti har inte haft ett enkelt år i La Liga. Speltiden har varit knapp och målen har inte heller rullat in när chanserna väl har getts. I kväll fick svensken likväl chansen från start i hemmamötet med Real Valladolid. Då slog han till direkt med ett slumpmål redan efter fyra minuter. Valladolid-målvakten Yoel Rodriguez skulle sparka ut bollen från straffområdet men var lite väl cool och Guidetti hann fram med en fot. Bollen gick på anfallaren och in i mål fram till 1-0. Det var 27-åringens blott andra fullträff för säsongen. Han firade målet med att hålla ett finger för vardera öra.

Alavés kunde sedan gå fram till en 2-0-ledningen via Jony. En ledning som inte skulle stå sig särskilt länge, precis före halvtidsvisslan ljöd kunde Valladolid reducera. I den andra halvleken kunde sedan bortalaget kvittera från straffpunkten till 2-2 vilket också blev slutresultatet.

Till råga på allt kunde Guidetti inte fullfölja matchen utan tvingades utgå i den 74:e minuten. I den 88:e minuten fick svensken dessutom syna det gula kortet från bänken.

Alavés är placerat på åttondeplats i den spanska högstaligan.

A crazy moment from the Real Valladolid keeper, as he crashes a clearance off the chasing @superguidetti . Floodgates have opened early!

There just is no luck for John Guidetti is there? ‍♂️

Finally gets to start and scores… but forced to leave the pitch injured after this tackle

and Valladolid making it 2-2 in the next move…

See #AlavesValladolid #LiveOnStrive pic.twitter.com/9qSAHznxhs

— Strive Sport (@strivesport) 19 april 2019