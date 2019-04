Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg fick spela hemmapremiär på stora Ullevi. Nu tvingas Blåvitt flytta igen – hybridgräset på Gamla Ullevi håller ännu inte för spel. Även Gais och Öis drabbas.

IFK Göteborg, Örgryte och Gais har alla Gamla Ullevi som hemmaarena. Ingen har kunnat spela matcher där sedan allsvenskan och superettan drog igång, och nu tvingas de till fler matchflyttar.

Driftbolaget Got Event meddelar att mattan på Gamla Ullevi inte håller för spel ännu. Förbundets tävlingskommitté har inspekterat arenan och konstaterat att mattan inte är redo.

”Med bakgrund i det beslut som fattades i fredags av Tävlingskommittén har Got Event nu under förmiddagen informerat Gais och IFK Göteborg att vi inte kan ge garantier om godkänt underlag på Gamla Ullevi kommande matcher 19 och 22 april varför vi förordar att dessa flyttas till reservarena. Efter påskhelgen kommer ny planinspektion genomföras av förbundet varefter vi kan ge besked om kommande omgångar”, skriver Got Event i ett pressmeddelande.

IFK Göteborg-Helsingborg 22 april flyttas till stora Ullevi, medan Gais får flytta till Bravida Arena för hemmamatchen mot Brage nu på fredag 19 april.

Sedan tidigare har det stått klart att Örgryte får flytta kvällens hemmamatch mot IK Frej till stora Ullevi.