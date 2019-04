AFC Eskilstuna tog ikväll emot Örebro på hemmaplan. Matchen slutade lika på ett, efter mål av Carlos Strandberg och Samuel Nnamani, därmed tog gästerna sina första poäng i årets allsvenska.

Örebro gästade under fredagskvällen AFC Eskilstuna på Tunavallen. Den första halvleken mellan lagen blev en segdragen historia med ett tempofattigt spel rakt igenom. En chans dök likväl upp, den gick till Denni Avdic. Anfallaren nådde högst på ett inlägg och avslutet var bra, men inte tillräckligt precist – bollen smet precis utanför.

– Den nicken måste in, sa han själv till C More i paus.

I den andra halvleken fick vi se två mål, ett för vardera lag. Malmö FF-lånet Carlos Strandberg var först ut med sitt 1-0-mål för Örebro. Anfallaren kunde med hjälp av en snabb dragning ta sig förbi en AFC-försvarare för att sedan lirka in bollen i det bortre hörnet. Det var anfallarens först mål i ÖSK-tröjan.

Kort efter ÖSK:s ledningsmål svarade dock AFC. Adi Nalic, som även han lånats in från Malmö FF, tog sig runt på kanten och serverade Samuel Nnamani som kunde pricka dit kvitteringen via pannan bakom en maktlös Oscar Jansson.

Fler mål blev det inte i matchen utan lagen fick nöja sig med varsin poäng.

Startelvorna:

AFC Eskilstuna: Levtjenko – Loeper, Björkman, Bernal – Kojic, Rashkaj, Nalic, Hodzic – Camara, Avdic, Nnamani.

Örebro SK: Jansson – Lorentzson, Almebäck, Björkman – Granlund, Rogic, Gerzic, Mårtensson, Wright – Prodell, Strandberg.