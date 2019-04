Foto: Bildbyrån

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt greppade mikrofonen och försökte dra igång stämningen på Östgötaporten i går. Uppsnacket inför IFK Norrköping-AIK blev en stor snackis efteråt – här förklarar Hunt tanken bakom.

– Jag tänkte, vad fasen, ska folk stå och lyssna på en gråhårig fotbollsbyråkrat som står där och säger en massa tomma ord. Då är det bättre att jag vrider till det lite, säger Hunt till FotbollDirekt.se.

Det blev 0-0 mellan IFK Norrköping och AIK på Östgötaporten i går. En del av eftersnacket kom dock att handla om det som hände innan matchen. Norrköpings ordförande Peter Hunt tog mikrofonen och satte igång med ett uppsnack som fick tankarna att vandra till wrestling eller en boxningspromotor:

Till AIK-klacken: ”Stockholm, are you ready?”

Till Pekingklacken: ”Peking, kurvan… kurvan, are you ready? Are you ready?”

I dag förklarar Hunt bakgrunden – det var ingen spontangrej, utan planerat i förväg.

– Nej, jag blev ombedd av vår matchorganisation att säga någonting inför match ute på planen. Då tänkte jag, vad fasen, att se någon gråhårig fotbollsbyråkrat som står där och säger en massa tomma ord som ingen lyssnar på ändå. Så jag tänkte jag vrider till det lite grann, säger han och fortsätter.

– Vissa tyckte visst det var väldigt töntigt, andra tyckte det var kul. Jag kände bara att jag ville göra något annorlunda. Sedan vad det blir för reaktioner, det är inget jag lägger någon stor vikt vid. Det var bara en kul grej.

Du är ute på planen och snackar inför varje hemmapremiär?

– Vi har en tradition i föreningen att jag gör det. Matcharrangören sade ”det hör till, du vet hur det kan vara, man vill att du går ut och säger några ord”. Så jag kände att det här var en rolig grej att göra.

Det låter som att du kollat en del boxning eller wrestling?

– (Skratt) Ja, det är en ganska berömd man det där, jag har glömt namnet på honom (Michael Buffer), men han kör den grejen inför matcher. Det slog mig litegrann att man skulle introducera det på ett lite mer roligt sätt, så det kommer därifrån lite.

Hur upplevde du reaktionerna där och då ute på planen?

– AIK:arna fattade först inte vad det var frågan om, jag kallade dem för stockholmare och det kanske var den grejen. När jag vände mig åt Curva Nordahl och ropade ut det några gånger, då förstod de ju att fan det här är ju kul.

– Så vi får se, om folk tycker det är kul så kanske jag gör om det.