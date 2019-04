Foto: Bildbyrån

Karol Mets skrev kort före allsvenska premiären på för AIK. En som har bättre koll än de flesta på försvararen är Kalmars tränare Magnus Pehrsson, som var den som tog in Mets i det estniska landslaget.

– De trodde att jag var dum i huvudet, berättar ”MP” i Studio Allsvenskan.

När svenska mästarna AIK sålde Robin Jansson till MLS-klubben Orlando i mars månad agerade sportchef Björn Wesström snabbt och tog in Karol Mets från NAC Breda. Estländaren gjorde mycket bra ifrån sig i allsvenska debuten hemma mot Östersund i premiären (0-0) och togs också ut i omgångens elva av FD.

Mets från start även i måndagskvällens mållösa möte borta mot Norrköping och har med andra ord inlett starkt i AIK:s defensiv. En som har bättre koll än de flesta på den 25-åriga vänsterfotade mittbacken är Kalmars tränare Magnus Pehrsson, som under sin tid som förbundskapten i Estland upptäckte Mets.

– AIK har fått en väldigt bra spelare. Man har ofta någon spelare i varje lag eller klubb som man varit i där man byggt upp en spelare från ingenting till en stjärna. Karol Mets är en sådan spelare för mig. När jag kom till Estland skulle vi hitta en defensiv mittfältare som kunde göra det som jag vill att en defensiv mittfältare ska göra. Han hade spelat mittback hela sitt liv och var en ung spelare i Flora när jag såg honom, men jag kände att ”han ska vi ha”, säger Pehrsson i Studio Allsvenskan och fortsätter:

– Jag spelade honom i första matchen mot Gibraltar (2014) som defensiv mittfältare och under alla matcher under min tid som förbundskapten hade han den rollen. När jag sa att han skulle ha en roll som han aldrig tidigare spelat i – dessutom hade han då inte gjort en enda landskamp – så trodde folk att jag var dum i huvudet haha. Han hamnade sedan i Norge och därefter vidare till Holland. Nu ses han förvisso som försvarare i AIK, men jag sa det till Rikard (Norling, AIK:s chefstränare) att han fått in en personlighetstyp som är helt enorm. Mets är en sådan vinnarskalle… Han jobbar stenhårt varje dag och vill lära sig. En superkille rakt igenom!

Lyssna på hela samtalet i Studio Allsvenskan med Magnus Pehrsson HÄR!