GIF Sundsvalls högerback Jonathan Tamimi vurpade med cykeln och fick åka in till akuten. Men som tur var konstaterades inget benbrott. – Det gör lite ont, men man kan träna med en arm också, säger han till Sundsvalls Tidning. Det höll p

Idag 10:58

AIK slutade som vinnare i det nyligen avslutade transferfönstret. Ett länge försiktigt AIK tog till sist under slutveckan in två toppnamn. Men det är ett AIK som gjort mer än hittills känt när FotbollDirekt i dag kan avslöja att AIK under vi