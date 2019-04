AIK slutade som vinnare i det nyligen avslutade transferfönstret. Ett länge försiktigt AIK tog till sist under slutveckan in två toppnamn. Men det är ett AIK som gjort mer än hittills känt när FotbollDirekt i dag kan avslöja att AIK under vintern även haft kontakter med MLS-proffset Magnus Eriksson.

Det blev i längden ett transferfönster för AIK som skapade rubriker och rykten i massor. Det har varit en stor AIK-verkstad helt enkelt.

Namn som figurerat har ju varit Lustig, Haksabanovic, Rakip, Gyökeres och Hrgota, detta samtidigt som AIK förlorade både Kristoffer Olsson och Alexander Milosevic.

Men trots det var samtidigt ett AIK som länge och väl hänvisade till hur man hade ett stort ansvar för det minusresultat man har att hantera på omkring 20 000 000 efter det förra året. Några större avslut kom inte heller in.

Men när det hände så hände det på rejält vis.

Det skulle dröja ända in till sista dagarna och då presenterade man med kort mellanrum isländske Kolbeinn Sigthorsson och sedan i absolut sista stund supertalangen Jack Lahne.

Men det kunde ändå kanske ha blivit andra namn- Många ser i alla fall ut att ha funnits uppe på skissbordet denna vinter. Vi har ju berättat om flera som figurerat och det är ju inte så länge sedan vi kunde berätta om Brightonproffset Viktor Gyökeres och försök där.

Ett namn som emellertid inte varit känt kring AIK är Magnus Erikssons.

I dag kan FotbollDirekt även avslöja, genom flera olika källor, att AIK gått på även Eriksson, 29.

Den förre Malmö FF- och djurgårdsstjärnan har kontaktats under våren.

AIK undersökte möjligheter, enligt FD:s uppgifter, men utan att komma med något bud. Detta bekräftas alltså från flera olika håll.

Svaret från Eriksson blev dock ett nej då han ännu inte vill lämna MLS – trots att hans San Jose är inne i en miserabel period. Bara en seger på fem matcher har det blivit.

Tidigare i vinter stod det ju annars klart att Eriksson inte kunnat komma överens med Djurgården och där efter har det sedan berättats om hur även Malmö FF i mitten av februari var i kontakt med den svenske MLS-stjärnan.

Magnus Eriksson har ett kontrakt med San Jose Eathquakes till 2021.