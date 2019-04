Foto: Bildbyrån

AIK tog i går hem en av årets mest oväntade affärer. Jack Lahne blev en nattmangling när tonåringen presenterades. AIK:s Björn Wesström valde att göra upp om ett lån – något han annars inte var intresserad av kring tidigare i vinter med Sead Haksabanovic.

– Jack är i första hand en möjlighet över ett fönster och vi är ute efter en kortsiktig effekt, samt även en långvarig relation, inte att just nu tjäna pengar, säger Björn Wesström till FotbollDirekt.se.

AIK hann alltså få hem ännu större namn innan marknaden i natt stängde för den här gången.

En transferbomb på övertid.

Det var ju in i det lägsta ett omfattande pappersarbete som krävdes för att hitta en lösning med Amiens ledning.

I och med det så är han nu alltså AIK:s spelare fram till den sista juli.

Jack Lahnes fotbollsliv fortsätter med andra ord att snurra snabbt. Det är ju bara ett par månader sedan det blev klart att han skulle lämna Brommapojkarna för Ligue1. Ett lån som på sikt skulle ge BP en permanent affär värd mellan 15-20 miljoner kronor, en deal som nu alltså verkställts.

En möjligen bitterljuv utveckling för BP som som inte ville sälja till någon här hemma. Enligt uppgifter till FD så fick AIK och andra klubbar som visade intresse så sent som i december svaret att det krävs 20 000 000 för ett köp.

Frågan är hur man känner sig nu när man man likväl ändå får se Lahne hos en svensk konkurrent? Klart är ju under alla omständigheter att superettanklubben dragit in sina cash, samtidigt som AIK, för FotbollDirekt, uppges komma undan med att finansiera en del av den lön supertalangen har borta i Frankrike.

FotbollDirekt har här fått följande pratstund med sportchef Björn Wesström:

– Vi fick höra att han inte blev spelklar och i jakten på möjligheter för honom i väntan på det så visade vi snabbt vårt intresse när vi fick reda på att han kunde behöva ett alternativ, kommenterar AIK:s Björn Wesström för FotbollDirekt.se och svarar på hur länge man sett öppningen:

– Sedan ungefär en vecka tillbaka.

Det handlar om en affär ni bokstavligen fick hem i sista stund. Hur känns det att ni lyckades övertyga både Lahne och Amiens?

– Stolthet och tillförsikt.

Men den oväntade värvningen är samtidigt bara en korttidslösning.

AIK gick alltså till sist med på ett lån, trots att det var ett grepp som uppgavs vara vad som fällde en övergång med Sead Haksabanovic tidigare i vinter. Den gången avgick inte AIK som vinnare, mycket genom att man inte ville gå med på något annat än ett köp (något som hade blivit på tok för dyrt, enligt AIK då).

Nu har man uppenbarligen tänkt annorlunda kring Lahne.

Björn Wesström ser skillnaderna så här:

– Mittfältsrollen bredvid Sebastian Larsson och framför Adu har ett högt försäljningsvärde om spelaren har en matchande profil. Där gick vi till sist för Saku och bedömde att det var en bättre lösning för AIK över tid, börjar sportchefen men betonar snabbt :

– Gällande Jack är det i första hand en möjlighet över ett fönster och incitamenten är att nå en kortsiktig effekt men även hitta ett sätt att på sätt och vis bygga en långvarig relation, inte att i denna fas tjäna pengar. Den sortens beslut är enklare att fatta när parametrar i truppbygget är uppfyllda och på plats som man vill – och där är vi i AIK just nu.