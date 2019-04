Joris Mathijsen var den som övertygade Alexander Isak att välja Willem II.

– Vi har jobbat hårt med att kartlägga de större tyska klubbarna under ett par år. Det finns en oerhörd mängd talang där, säger klubbens tekniske direktör till Brabants Dagblad.

Alexander Isak har flugit fram i Willem II den senaste tiden – tio mål på nio matcher och därtill en landslagsplats säger det mesta.

Nu berättar Willem II:s tekniske direktör Joris Mathijsen, tidigare holländska landslagsman, för Brabants Dagblad att det inte var någon slump att klubben tittade åt Isaks håll.

– Med klubbar som Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayern Leverkusen och Schalke är det väldigt intressant att följa fotbollen i Ruhr-området, säger han till tidningen och fortsätter:

– Vi har jobbat hårt med att kartlägga de större tyska klubbarna under ett par år. Det finns en oerhörd mängd talang där.

Enligt Brabants Dagblad var det efter att Isak smällt in två kassar för Dortmund mot just Willem II, under träningslägret i Marbella, som Mathijsen på allvar fick upp ögonen för anfallaren. En första kontakt togs och efter några vänder fram och tillbaka slöts ett låneavtal mellan parterna. En övergång som nu i efterhand bara kan beskrivas i lyckosamma termer.